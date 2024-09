Un Apple Store en Suède verra le jour en même temps que l'iPhone 16

La sortie très attendue des iPhone 16 pourrait bien se faire en parallèle de l'inauguration d'un tout nouvel Apple Store à Stockholm, en Suède. En effet, la firme à la pomme vient d'annoncer l'ouverture de ce magasin pour le vendredi 20 septembre, date probable de la commercialisation de la nouvelle génération d'iPhone.

Un Apple Store aux couleurs de la nature

Les clients suédois auront le privilège de pouvoir acheter un iPhone 16 flambant neuf dès le premier jour dans le nouvel Apple Store de Stjärntorget, situé dans le centre commercial Mall of Scandinavia, à seulement 8 km de la capitale. Le magasin ouvrira au public le 20 septembre, ce qui laisse présager la sortie des nouveaux produits ce jour-là. Comme nous l'avions annoncé en exclusivité.

Pour marquer le coup, Apple propose même des fonds d'écran spéciaux aux couleurs du magasin. Une façon originale pour la marque à la pomme de célébrer à la fois l'arrivée de ses nouveaux flagship et le renforcement de sa présence en Suède, où elle comptera désormais trois boutiques.

Un lancement qui pourrait être avancé cette année ?

Cette date d'ouverture du 20 septembre peut laisser penser qu'un changement de programme n'est pas à exclure cette année. Le choix atypique d'un lundi pour la keynote et une rumeur évoquant un début des précommandes dès le jeudi 12 septembre pourraient laisser présager une commercialisation avancée au jeudi 19. Affaire à suivre...

Comme à son habitude, Apple devrait présenter ses iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max lors d'une keynote dédiée le lundi 9 septembre. Si le calendrier est respecté avec l'ouverture de cet Apple Store, les précommandes seraient lancées le vendredi 13 septembre et la mise en vente interviendra une semaine plus tard, le 20 septembre donc.