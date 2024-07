Apple aurait prévu 256 Go de base sur l'iPhone 16 Pro (màj)

Apple proposerait l'iPhone 16 Pro avec un minimum de 256 Go de stockage, supprimant pour la première fois l'option de départ de 128 Go sur le "petit" Pro. L'an dernier, la firme avait effectué ce changement pour l'iPhone 15 Pro Max.



: finalement, le site Mac Observer a retiré l'article, expliquant qu'il avait été publié sans vérification et qu'il ne s'agissait que d'une spéculation.

Une capacité de stockage à la hausse

Actuellement, l'iPhone 15 Pro est proposé à partir de 1 229 € (999 $) avec 128 Go de stockage, tandis que l'iPhone 15 Pro Max de 6,7 pouces est proposé à partir de 1 479 € (1 199 $) avec 256 Go de stockage. Les options pouvant ensuite monter à 1 To de stockage.

D'après les informations de The Mac Observer, Apple alignera les capacités de stockage des deux prochains iPhone 16 Pro et Pro Max. Mais pas de panique, la firme de Cupertino ne toucherait pas au prix.

Reste que la source n'a pas d'antécédents en matière de rumeurs Apple, ce qui nous amène à prendre les traditionnelles pincettes. De notre point de vue, c'est un changement plausible, permettant à Apple de simplifier la liste des options à 256 Go, 512 Go et 1 To.

Pour mémoire, l'iPhone X de 2017 était livré avec 64 Go, avant de passer à 128 Go sur l'iPhone 12 Pro en 2020. L'année suivante, tous les iPhone 13 ont été proposés avec un minimum de 128 Go et Apple a fait passer le seul iPhone 15 Pro Max à 256 Go l'an passé.



D'après une rumeur du début d'année, Tim Cook pourrait même offrir une option de 2 To sur la gamme 2024.

L'augmentation de la capacité de stockage maximale résulterait du passage d'Apple à la mémoire flash NAND Quad-Level Cell (QLC) à plus forte densité. L'utilisation par Apple de la technologie QLC NAND pourrait lui permettre d'augmenter la capacité de stockage dans un espace plus restreint. De plus, cette technologie est moins coûteuse que la technologie Triple-Level Cell (TLC) NAND, utilisée par les iPhones actuels.

Toutes les nouveautés des iPhone 16 Pro

Pour mémoire, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max de cette année seraient dotés d'un écran plus grand, passant respectivement à 6,3 et 6,9 pouces, soit 0,2 pouces de plus que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Des iPhone toujours plus grands, accompagnés d'un écran OLED nouvelle génération plus économe, d'un cadre plus fin autour de l'écran, d'une puce A18 Pro plus rapide et axée sur l'IA, d'un nouveau traitement du titane, de plusieurs coloris dont un rose, d'un zoom 5x de base et plus encore comme vu dans notre article couvrant les 10 nouveautés de l'iPhone 16 Pro.