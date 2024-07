L'iPhone 16 Pro de 1 To serait plus lent, une option 2 To envisagée

Les futurs modèles d'iPhone 16 Pro configurés avec 1 To de stockage pourraient présenter des vitesses de lecture et d'écriture plus lentes selon un surprenant rapport de DigiTimes. D'après nos confrères asiatiques, Apple aurait choisi des composants légèrement moins véloces afin de réduire les coûts et donc éviter une hausse des tarifs finaux.

Une mémoire plus compacte mais plus lente

Concrètement, ce "ralentissement" annoncé serait du au passage d'une mémoire NAND TLC (Triple Level Cell) à une mémoire flash NAND Quad-Level Cell (QLC) à plus haute densité pour ses modèles d'iPhone de 1 To. Si ce n'est pas encore entériné, Apple étude "activement" cette possibilité.



L'avantage de la technologie QLC NAND est de pouvoir offrir une capacité de stockage plus importante dans un espace plus restreint. Apple obtiendrait ainsi un prix plus bas à capacité égale. Le revers de la médaille étant des vitesses de lecture et d'écriture plus lentes. La technologie QLC NAND peut également être moins durable et moins fiable que la technologie TLC NAND, car elle gère moins bien les opérations d'écriture constantes. Apple chercherait à mitiger ces deux aspects.

© iFixit

Un stockage de 2 To ?

Le rapport du jour ajoute que l'adoption de la technologie QLC NAND pourrait permettre de proposer pour la première fois des iPhones offrant jusqu'à 2 To de stockage. Cette option avait déjà été évoquée par le passé, notamment pour l'iPhone 15 Pro. Le prix d'un iPhone 15 Pro Max de 1 To est de 1 979 € (1 599 $), soit 250 € (200 $) de plus que le modèle de 512 Go. Un futur modèle de 2 To devrait donc être vendu encore plus cher, ce qui est tout à fait rentable pour Apple. Imaginez un iPhone à 2 399 €...



En outre, les autres modèles d'iPhone 16 devraient rester sur la technologie actuelle, la TLC NAND pour les capacités de stockage de 128, 256 et 512 Go.



DigiTimes estime d'ailleurs que, bien que la technologie TLC NAND soit encore largement répandue dans l'industrie, la technologie QLC NAND devrait représenter environ 20 % de toutes les livraisons de NAND au premier semestre 2024.