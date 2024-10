L'iPhone 16 Pro serait bien proposé en rose

À deux mois du lancement de la gamme iPhone 16, les rumeurs s'intensifient. Alors que nous connaissons les principales nouveautés prévues par Apple, il n'y a pas encore de consensus sur les nouvelles couleurs. Selon plusieurs rapports, l'iPhone 16 Pro offrirait une nouvelle couleur rose. Certains l'imaginent rose dorée, d'autre vraiment rose.



: La couleur sable est "or", pas rose sur le nouvel iPhone 16 Pro.

Un coloris rose assez subtil

L'utilisateur OvO nous explique sur Weibo que les iPhone 16 Pro et Pro Max auront droit à une option de couleur rose, ce qui corrobore les rapports antérieurs de Ming-Chi Kuo, notamment. Sauf que la fuite du jour précise qu'il ne s'agit pas d'un "or rose" comme vu à l'époque de l'iPhone 6S, mais simplement rose.

L'année dernière, l'iPhone 15 Pro a introduit le titane comme matériau distinctif de la gamme "Pro", ce qui sera sans aucun doute reconduit cette année. L'iPhone 16 Pro sera donc disponible dans les coloris gris, noir, blanc et donc rose.



La couleur rose devrait remplacer la couleur bleue proposée l'année dernière. Cependant, si l'on se fie aux couleurs "titane" de l'iPhone 15 Pro, le rose de l'iPhone 16 Pro devrait être une nuance subtile, probablement appelée "rose titane", et non un rose vif comme celui que l'on trouve sur les modèles non Pro.



Une fois de plus, Apple joue avec les couleurs d'une année sur l'autre, pour tenter de convaincre une partie des utilisateurs. Pour l'iPhone 16 Pro, la firme mise donc sur la gente féminine pour vendre toujours plus de téléphone.



Est-ce qu'un coloris peut faire pencher la balance selon vous ? Vous achetez un iPhone pour ses performances ou son design ?