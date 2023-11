L'iPhone 16 Pro serait doté d'un écran OLED plus économe en énergie

L'iPhone 16 de l'année prochaine pourrait être encore plus endurant que ses aînés, en grande partie grâce à un écran plus économe en énergie. Si la technologie OLED restera de mise en 2024, un nouveau matériau signé Samsung permettrait d'offrir une autonomie plus grande aux futurs téléphones d'Apple.

Une évolution intéressante pour les clients

Pour la petite historie, Apple met régulièrement à niveau la dalle OLED depuis son introduction avec l'iPhone X. Bien que peu (ou pas) visible, le changement de génération est vérifiée chaque année. En 2022, l'iPhone 14 accueillait des dalles « M11 » pour les modèles standard et « M12 » pour les modèles Pro. En 2023, les iPhone 15 standards sont passés au « M12 », tandis que les iPhone 15 Pro et Pro Max ont récupéré les dalles « M13 », toujours signées Samsung.



Pour l'iPhone 16 Pro, Apple aurait jeté son dévolu sur la génération « M14 » du coréen. Peu surprenant, ce choix reste cependant très intéressant car la technologie de fluorescence bleue laisse place à la phosphorescence bleue. Cette évolution permet, sur le papier, de réduire la consommation d’énergie de l'écran, et donc, in fine, de gagner en autonomie.

Il faut savoir que Samsung construit ses panneaux OLED à l'aide de plusieurs matériaux. Une partie est fabriquée au sein de l'entreprise, l'autre provient de sous-traitants spécialisés, comme les couches de recouvrement (CPL), qui ajustent les caractéristiques optiques de l'écran. Une composition différente des matériaux dans l'ensemble peut modifier les attributs du panneau OLED, tels que la durée de vie, la luminosité, la précision des couleurs ou l'efficacité de la fabrication.



Un rapport précédent, publié en septembre, suggérait que les panneaux OLED de l'iPhone 16 pourraient utiliser la technologie des micro-lentilles pour maintenir ou augmenter la luminosité des écrans tout en réduisant potentiellement leur consommation d'énergie.

En avril dernier, The Elec a rapporté que Samsung utilisait son jeu de matériaux "M12" pour les modèles iPhone 15 de cette année, tout en développant un nouveau jeu de matériaux OLED, baptisé "M14", spécifiquement pour les iPhones 2024 d'Apple. La raison précise de ce développement n'était pas connue à l'époque, mais un nouveau rapport du média coréen suggère qu'il pourrait être lié à l'amélioration de l'efficacité énergétique du panneau OLED.



Selon l'analyste coréen Daejeong Yoon, Samsung avait initialement l'intention d'utiliser le matériau plus économe en énergie dans les panneaux OLED développés pour une variété de téléphones pliables en 2024, mais il n'est pas facile à développer, et Samsung pourrait plutôt le réserver à l'ensemble de matériaux M14.



M. Yoon a ajouté qu'après l'iPhone 16 l'année prochaine, le M14 sera également appliqué à l'iPhone 17 en 2025, et la période d'application pour l'ensemble de matériaux OLED de l'iPhone d'Apple passera à deux ans.

Quels changements pour l'iPhone 16 Pro ?

Comme vu à plusieurs reprises, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max devraient avoir des écrans plus grands, une première depuis l'iPhone 12. L'iPhone 16 Pro aura un écran de 6,27 pouces (arrondi à 6,3), tandis que l'iPhone 16 Pro Max devrait avoir un écran de 6,85 pouces (arrondi à 6,9). Le gabarit devrait donc légèrement évoluer à la hausse, ce qui ne manquera pas de provoquer l'ire des nostalgiques de l'iPhone mini...



Dans un avenir plus lointain, Apple ambitionne de se passer de Samsung et d'intégrer ses propres écrans microLED pour gagner en coût, performances et efficacité.