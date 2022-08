iPhone 14 : des pixels de meilleure qualité uniquement sur les modèles Pro (rumeur)

Comme chaque année, Apple essaiera de surpasser la concurrence avec sa dernière gamme d'iPhone, cependant l'entreprise ne veut atteindre l'excellence qu'avec ses modèles Pro. Selon une récente rumeur, les iPhone 14 qui n'auront pas l'étiquette "Pro" auront clairement des désavantages, à commencer par... l'écran !

Apple n'a pas demandé la même qualité d'écran à Samsung Display

Avec les futurs iPhone qui sortiront à la rentrée, l'objectif d'Apple sera évidemment de vous inciter à commander un iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max plutôt qu'un modèle "non pro" qui coûtera moins cher. Pour cela, Apple devrait mettre en place une stratégie visant à avantager les iPhone 14 Pro. Selon une source, les modèles haut de gamme auraient non seulement des pixels de meilleure qualité, mais aussi des écrans ProMotion (taux de rafraîchissement en 120 Hz), qui ne seront disponibles que sur les modèles Pro.



Samsung Display a reçu deux types de commandes pour la future gamme d'iPhone, le géant sud-coréen a eu pour ordre d'utiliser des matériaux OLED de la plus haute qualité pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cependant, ce ne sera pas le cas pour les iPhone 14 et iPhone 14 Max qui auront des technologies d'écrans OLED qui sont sorties en 2021.

Selon le rapport de The Elec qui relaie en exclusivité cette information venant des chaînes d'approvisionnement, voici comment procèdera Samsung Display pour les commandes d'Apple :

Samsung Display appliquera différentes qualités de matériaux sur les panneaux OLED qu'il fabriquera pour la prochaine série d'iPhone 14 en fonction des niveaux de modèles. Samsung Display utilisera ses matériaux les plus récents et les plus avancés pour les modèles supérieurs de l'iPhone 14, tandis qu'il utilisera ses matériaux de la génération précédente pour les modèles inférieurs, ont indiqué des sources. Cette décision vise à réduire les coûts.



Samsung Display utilisera son jeu de matériaux M11 pour les modèles standard de 6,1 pouces et de 6,7 pouces de la série iPhone 14 tandis que les deux modèles supérieurs de la série iPhone 14 utiliseront le jeu de matériaux M12 de Samsung Display.

Toujours selon le même rapport, l'iPhone 14 Pro Max embarquera un nouveau design, un meilleur processeur et des appareils photo améliorés. Ce modèle d'iPhone 14 comprendra également la technologie ProMotion, un téléobjectif, un scanner LiDAR et une finition haut de gamme en acier inoxydable et en verre.

Tous ces avantages ne devraient pas être présents sur l'iPhone 14 Max qui aura lui aussi une taille de 6,7 pouces. On estime que la différence de prix entre l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max devrait être d'environ 200 à 300€ pour le stockage minimal.