Les iPhone 15 ont-ils une meilleure autonomie que les iPhone 14 ? La réponse !

Avec les iPhone 14, Apple a intégré des batteries plus performantes, ce qui a allongé l'autonomie globale de fonctionnement de plusieurs heures. Cette initiative s'est-elle reproduite avec la nouvelle gamme d'iPhone présentée ce soir ? La réponse est non. On vous explique tout en détail !

Pas d'augmentation d'autonomie

Si vous faites partie des clients Apple qui observent de près l'autonomie d'un nouvel iPhone dès qu'il est annoncé officiellement, vous risquez d'être déçu avec les iPhone 15. Quand on décrypte les révélations d'Apple dans l'événement "Wonderlust" de ce soir, on s'aperçoit que toutes les nouvelles Apple Watch ainsi que tous les iPhone ont exactement la même autonomie que les précédentes générations lancées l'année dernière.



Apple ne le cache pas, il n'y a eu aucun effort pour intégrer des batteries plus performantes pour augmenter l'autonomie. Du côté de la montre connectée, Apple estime que la batterie actuellement en place suffit amplement pour l'utilisation de la montre sur 24 heures ou un peu plus (avec le mode basse consommation). Pour les iPhone 15 Pro, Apple mise sur la nouvelle puce A17 Pro et sa gravure en 3 nm pour réduire la consommation et donc faire passer l'envie d'une autonomie améliorée.

Voici les autonomies des appareils qui ont été annoncés lors de l'Apple Event de ce soir :

Apple Watch Ultra 2 : 36 heures en mode normal et 72 heures en mode basse consommation

Apple Watch Series 9 : 18 heures en mode normal et 36 heures en mode basse consommation

Du côté des iPhone, voici ce que ça donne avec une utilisation raisonnable :

iPhone 15 Pro Max : 29 heures

iPhone 15 Pro : 23 heures

iPhone 15 Plus : 26 heures

iPhone 20 heures

Bien sûr, si vous téléchargez une centaine d'applications dans la journée, que vous faites des appels FaceTime pendant plusieurs heures en 5G et que vous jouez à des jeux très gourmands en performance toute une matinée, vous n'atteindrez jamais ces autonomies dévoilées par Apple.



Cette année encore, nous n'aurons pas la grande "révolution" tant espérée sur l'autonomie de l'iPhone et de l'Apple Watch. Peut-être dans un lointain futur, ce sera possible !