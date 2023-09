L'iPhone 15 Plus a la meilleure autonomie de tous les temps chez Apple

Après la sortie de l'iPhone 15 ce vendredi, dans quatre variantes, les clients ont pu commencer à tester la nouvelle gamme. Après les tests de chute, les benchmarks ou encore le port USB-C, voici le test comparatif de la batterie. Apple ayant vanté l'efficacité de la puce A17 Pro gravée en 3nm, on s'attendait à ce que l'iPhone 15 Pro Max remporte la palme, mais c'est un autre modèle qui se hisse en tête du classement.

Il en fait "Plus"

Si l'iPhone 15 Pro Max a surpassé tous les modèles des années précédentes dans le test YouTube de Mrwhosetheboss, il n'est pourtant pas premier. Le plus cher des iPhone a été devancé par l'iPhone 15 Plus, qui a affiché une autonomie de plus de 13 heures et détient désormais le titre de l'iPhone ayant l'autonomie la plus longue chez Apple.

La page des spécifications techniques d'Apple indique l'autonomie de la batterie en termes de longévité pour des sessions continues de lecture audio et vidéo. Selon les chiffres d'Apple, c'est l'iPhone 15 Pro Max qui dure le plus longtemps en lecture vidéo en continu, avec 25 heures, contre 20 heures pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Plus.



En revanche, en lecture audio, l'autonomie de l'iPhone 15 Pro Max est de 95 heures, tandis que celle de l'iPhone 15 Plus atteint les trois chiffres avec 100 heures. Les chiffres d'Apple constituent un bon indice de référence, mais personne n'utilise son iPhone qu'en lecture vidéo ou en appel par exemple. Au quotidien, le téléphone effectue un nombre de tâches aussi diverses que variées, ce qui donne lieu à des résultats bien différents.



Pour mémoire, nous avions dévoilé la capacité de la batterie de l'iPhone 15 Plus, 4 383 mAh, contre 4 325 mAh pour l'iPhone 14 Plus ou 4 422 mAh pour l'iPhone 15 Pro Max.

Mrwhosetheboss entend donc simuler une utilisation quotidienne classique. Pour cela, il a mis en place à un plan pour enchaîner les activités gourmandes en énergie comme regarder des vidéos TikTok, faire des visioconférences sur Zoom, enregistrer des vidéos dans l'appareil photo, poser des question à ChatGPT ou encore jouer à des jeux comme Bloons TD6. L'écran du téléphone reste allumé tout le temps jusqu'à ce que la batterie soit épuisée et qu'il s'éteigne.



Avant la gamme 2023, le plus endurant était l'iPhone 13 Pro Max avec 11h19, la durée de vie de la batterie ayant légèrement diminué avec la série 14. Heureusement, tous les modèles d'iPhone 15 ont battu leurs homologues de la génération précédente. Concrètement, l'iPhone 15 Pro a fini 4è avec 9h20, suivi par l'iPhone 15 standard qui a atteinte 9h50, puis l'iPhone 15 Pro Max avec 11h41, et donc le meilleur, l'iPhone 15 Plus qui a explosé les compteurs avec 13 heures et 19 minutes.



Malgré une batterie de moindre capacité et une puce A16 moins avancée, l'iPhone 15 Plus tient plus longtemps pour une raison évidente : l'écran est rafraîchi à 60 Hz, contre jusqu'à 120 Hz sur les "Pro" (avec un taux variable selon l'usage).



Voici la vidéo en question :

Pour vous, l'autonomie est-elle très importante ? Si oui, l'iPhone 15 Plus est donc le bon choix, d'autant que, comme expliqué lors de notre comparatif avec l'iPhone 14, il affiche un excellent rapport qualité / prix avec sa Dynamic Island, son nouveau design, son appareil photo 48 Mp avec zoom 2x et sa puce A16 très performante.



