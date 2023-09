Le premier benchmark du GPU de la puce A17 Pro sur GFXBench explose la concurrence

La semaine dernière, les premiers résultats de la puce A17 Pro confirmaient les améliorations du processeur annoncé par Apple lors du keynote Wonderlust. Aujourd'hui, nous avons accès aux premiers résultats du GPU. D'après le benchmark publié sur GFXBench, la carte graphique intégrée explose les compteurs, faisant même mieux qu'exposé par Apple.

Un GPU de console

Apple avait déclaré que le GPU A17 Pro offrait jusqu'à 20 % de performances en plus par rapport à l'A16 Bionic, en plus d'introduire de nouvelles fonctionnalités comme le mesh shading et le ray tracing accéléré au niveau matériel. Apple parlant même d'une qualité console.



Comme vous pouvez le constater, les premiers benchmarks du GPU A17 Pro sont apparus sur GFXBench, mettant en lumière les résultats des tests "Aztec Ruins" et "Manhattan 3.1", parmi d'autres.

Dans le test "Aztec Ruins High Tier Offscreen", l'iPhone 15 Pro Max équipé de l'A17 Pro a surpassé l'iPhone 15 Plus équipé de l'A16 Bionic d'environ 19 %. En outre, le 15 Pro a affiché une augmentation de 27 % du nombre d'images par rapport au 15 Plus, pourtant équipé de l'A16 Bionic également. Par rapport à l'A16 de l'iPhone 14 Pro, les 15 Pro et Pro Max ont affiché des améliorations encore plus impressionnantes, avec des gains de performance allant jusqu'à 51 %.



Le test "Aztec Ruins Normal Tier Offscreen" a également montré une amélioration substantielle avec l'A17 Pro. Ici, le 15 Pro a fourni environ 45 % d'images en plus que le 14 Pro avec la puce A16. Cependant, le 15 Pro Max n'a pas montré une amélioration aussi significative dans ces résultats par rapport au 14 Pro Max.



Lors du test Manhattan 3.1 Offscreen, le A17 Pro a affiché des gains de performance allant jusqu'à 31,5 %, produisant un total de 12 386 images, contre un maximum de 9 417 images pour le A16 Bionic. Cela s'est traduit par une moyenne de 199,8 images par seconde pour le A17 Pro, contre 151,9 images par seconde pour le A16.



Bien que les performances du GPU n'aient pas systématiquement atteint ou dépassé la barre des 20 % dans toutes les comparaisons entre les nouveaux iPhone 15 Pro et Pro Max avec l'A17 Pro et les iPhone 15 et 15 Plus ou 14 Pro, l'affirmation d'Apple selon laquelle le GPU serait jusqu'à 20 % plus rapide semble être validée. Quoi qu'il en soit, il est évident que le nouveau GPU d'Apple offre des améliorations qui vont au-delà des 20 % promis. Nous attendons avec impatience des expériences de jeu réelles et d'autres rapports sur les performances permises par ce nouveau GPU. Si l'iPhone 14 Pro était le meilleur pour les jeux vidéo, il est clair que les concurrents sous Android auront encore plus de mal à rattraper Apple sur ce terrain...



