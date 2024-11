Le benchmark CPU et GPU de la puce M4 Max écrase la M2 Ultra

Après la puce M4 Pro ce matin, voici les premiers benchmarks de la puce M4 Max, celle qui équipera les nouveaux MacBook Pro 2024 haut de gamme. Si le processeur est bien plus rapide que son prédécesseur, l'écart est même plus important qu'annoncé par Apple. Encore une fois, Apple a mis une sacré claque à la concurrence, à la fois en CPU et en GPU.

Les premiers benchmarks officiels

La partie processeur

Les premiers benchmarks Geekbench 6 pour la puce M4 Max d’Apple, dotée d’un processeur 16 cœurs, montrent qu’elle surpasse la M2 Ultra (24 cœurs) avec une performance multi-cœurs de pointe jusqu’à 25 % plus rapide. Des benchmarks antérieurs pour la M4 Pro indiquent que la M4 Max est jusqu’à 20 % plus rapide que la M4 Pro.

Voici une comparaison des scores multi-cœurs moyens :

MacBook Pro avec M4 Max (16 cœurs) : 26 445

26 445 Mac mini avec M4 Pro (14 cœurs) : 22 094

22 094 Mac Studio avec M2 Ultra (24 cœurs) : 21 351

La M4 Max du MacBook Pro 2024 devient ainsi la puce Apple la plus rapide dans la base de données Geekbench 6, rivalisant avec ou dépassant les performances de la M2 Ultra vendu à partir de 4 799 €. De même, la M4 Pro dans le Mac mini 2024 offre des performances comparables au Mac Studio M2 Ultra, mais pour un prix nettement inférieur de 1 649 €.

La partie graphique

En termes de performances graphiques, les scores Metal de Geekbench montrent des gains substantiels, la M4 Pro et la M4 Max offrant respectivement jusqu’à 40 % et 25 % de rapidité en plus que la M3 Pro et la M3 Max. Mieux, la nouvelle M4 Max, avec son GPU 40 cœurs, atteint 85 % des performances du GPU 76 cœurs de la M2 Ultra, bien qu’elle ait pratiquement deux fois moins de cœurs.

Voici une comparaison des scores Metal :

Mac Studio avec M2 Ultra (76 cœurs GPU) : 221 640

221 640 MacBook Pro avec M4 Max (40 cœurs GPU) : 190 330

190 330 MacBook Pro avec M3 Max (40 cœurs GPU) : 154 860

154 860 Mac mini avec M4 Pro (20 cœurs GPU) : 110 550

110 550 MacBook Pro avec M3 Pro (18 cœurs GPU) : 78 681

Ces benchmarks soulignent les améliorations significatives en performance CPU et GPU des M4 Pro et M4 Max par rapport à leurs prédécesseurs, justifiant l'investissement récent des studios de jeux comme Ubisoft, Capcom et CD Project RED, notamment.