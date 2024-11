Benchmark : la puce M4 Pro fait mieux que les M3 Pro et M2 Ultra

Les premiers benchmarks de la nouvelle puce M4 Pro d’Apple sur Geekbench 6 ont de quoi ravir les futurs clients. En effet, comme expliqué par Apple cette semaine, la nouvelle puce réalise un bond de performance impressionnant, se plaçant parmi les puces les plus puissantes de la gamme Apple. Doté d'un processeur 14 cœurs, le M4 Pro surpasse la puce M2 Ultra de niveau supérieur en test multi-cœurs, pourtant réservée à des ordinateurs deux fois plus chers.

Un gain substantiel pour la M4 Pro

Voici quelques chiffres comparatifs de la puce M4 Pro dans un Mac mini 2024 (Mac16,11) :

Mac mini avec M4 Pro (CPU 14 cœurs) : Score multi-cœurs de 22 092

: Score multi-cœurs de 22 092 Mac Studio avec M2 Ultra (CPU 24 cœurs) : Score multi-cœurs de 21 350

: Score multi-cœurs de 21 350 MacBook Pro 14 pouces avec M3 Pro (CPU 12 cœurs) : Score multi-cœurs de 15 280

En termes d’améliorations d’une année à l’autre, le M4 Pro offre jusqu’à 45 % de performance multi-cœurs en plus par rapport à son prédécesseur, le M3 Pro. Un gain substantiel, mais logique.



En revanche, la M4 Pro surpasse légèrement la M2 Ultra en performance multi-cœurs, établissant un nouveau standard pour les puces Apple Silicon. Disponible à "seulement" 1 649 € dans un Mac mini 2024, le processeur de nouvelle génération fait aussi bien, voire mieux qu'un Mac Studio avec M2 Ultra, proposé à 4 799 €. De quoi faire réfléchir fortement les utilisateurs, d'autant que le Mac mini M4 est désormais très bien doté en matière de connectique.



Comme vous pouvez le constater, Apple ne se repose pas sur ses lauriers. Malgré le fait qu'elle domine désormais largement la partie processeur mobile, elle fait substantiellement progresser ses composants d'une année sur l'autre. Et encore, nous n'avons pas encore les chiffres de la puce M4 Max des MacBook Pro 2024, ni ceux de la future M4 Ultra, attendue sur les Mac Pro et Mac Studio en 2025.

Bientôt disponible

La première partie de la gamme M4 d'Apple sera disponible à partir du vendredi 8 novembre, avec le Mac mini M4, l'iMac M4 et le MacBook Pro M4. Notre préféré est le Mac mini M4, avec un prix canon dans un design ultra compact.