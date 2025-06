Apple vous aide à convaincre vos parents de vous acheter un Mac

Apple vient de publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, dans un ton à la fois drôle et instructif. Elle s’adresse aux étudiants qui rêvent d’un Mac pour la rentrée, et qui cherchent à convaincre leurs parents de franchir le pas.

Si vous voulez un Mac, montrez cette vidéo à vos parents

Apple vient de dévoiler une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, intitulée « How to convince your parents to get you a Mac ». Dans ce court-métrage de sept minutes, Apple adopte un ton léger et amusant en mettant en scène de jeunes étudiants qui s’entraînent à argumenter en faveur d’un Mac plutôt qu’un PC. Le format s’apparente à une séance de coaching familiale, avec des échanges dynamiques et des exemples concrets, le tout agrémenté d’un brin d’humour.

Cette vidéo s’inscrit dans la campagne rentrée d’Apple, souvent accompagnée d’offres avantageuses (AirPods ou accessoires offerts à l’achat d’un Mac ou d’un iPad). En jouant sur le registre familial, Apple vise à aider les étudiants à obtenir le soutien financier de leurs parents, en mettant en avant des arguments convaincants.

Pour renforcer le propos, la marque propose un outil supplémentaire destiné aux parents : une « présentation pour parents » comprenant 45 raisons d’investir dans un Mac. Disponible gratuitement en formats PowerPoint, Google Slides et Keynote, elle reprend des arguments clés tels que :

Fiabilité sur le long terme

Sécurité et mises à jour macOS

Compatibilité avec l’écosystème Apple (iPhone, iPad, AirPods, etc.)

Apple combine dans cette vidéo un format divertissant et un aspect utile, avec un message clair : le Mac est un investissement intelligemment argumenté. En fournissant une « arme » pour convaincre (la vidéo + le diaporama détaillé) la marque se positionne comme un allié des étudiants et de leurs familles. Une stratégie efficace et bien pensée pour préparer la rentrée 2025, surtout avec l'excellent MacBook Air M4 en promotion.