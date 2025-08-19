Apple prépare une nouvelle génération de Mac mini avec les puces M5 et M5 Pro. Actuellement en phase de test interne, ces modèles devraient offrir des performances accrues tout en conservant le format compact emblématique du Mac mini. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la transition vers les puces Apple Silicon, le Mac mini M4 étant actuellement une petite merveille de technologie.

Le Mac mini avec puces M5 et M5 Pro en phase de test chez Apple

Apple semble préparer une mise à jour matérielle pour son Mac mini. Des sources internes indiquent que l’entreprise teste actuellement deux versions de ce modèle compact : une équipée de la puce M5 et une autre de la puce M5 Pro. Ces tests suggèrent une sortie imminente, probablement dans les prochains mois.

En juillet dernier, AppleInsider avait déjà révélé qu’Apple travaillait sur plus d’une douzaine de nouveaux modèles de Mac. À l’époque, un Mac identifié sous le code J873s était en phase de test, probablement un Mac mini équipé de la puce M5 Pro. Aujourd’hui, des informations confirment qu’une seconde version, dotée de la puce M5 standard, est également en cours de test en interne chez Apple.

Ces mises à jour devraient offrir des performances accrues, notamment pour les utilisateurs professionnels ou les créateurs de contenu, tout en maintenant le format compact et le design épuré du Mac mini. Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant la date de lancement ou les spécifications détaillées de ces nouveaux modèles.

D’autre part, il est attendu que l’Apple Vision Pro 2 bénéficie également de la puce M5. Cette intégration pourrait améliorer les performances et l’autonomie du casque, offrant une expérience plus fluide et plus immersive, similaire aux gains attendus sur les prochains Mac mini.