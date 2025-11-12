Le MacBook Pro 2026 relancerait le marché des dalles OLED

Apple envisagerait de lancer un MacBook Pro équipé d’un écran OLED d’ici la fin de l’année 2026. Une perspective prometteuse pour le marché des écrans OLED de moyenne et grande taille, qui connaît ces derniers temps un certain ralentissement.

Le MacBook Pro OLED 2026 relancerait le marché des dalles OLED

Selon toutes les rumeurs actuelles, Apple envisagerait de lancer son premier MacBook équipé d’un écran OLED dès 2026. Une arrivée très attendue qui pourrait jouer un rôle majeur dans la relance du marché mondial des dalles OLED de moyenne et grande taille, actuellement en perte de vitesse.

Le secteur des écrans OLED destinés aux ordinateurs portables traverse une période de stagnation. Les expéditions prévues pour 2025 tourneraient autour de 10 millions d’unités, soit un niveau quasiment identique à celui de 2024. D’après les estimations de UBI Research, le volume total de panneaux OLED de moyenne et grande taille atteindrait environ 6,7 millions d’unités au troisième trimestre 2025, un chiffre jugé décevant pour un marché qui promettait pourtant une forte croissance il y a quelques années.

Dans ce contexte, l’entrée d’Apple pourrait changer la donne. Le fabricant américain a déjà introduit la technologie OLED sur ses iPad Pro, mais les coûts élevés ont freiné la demande. L’arrivée d’un MacBook OLED en 2026 pourrait au contraire servir de catalyseur, en entraînant une adoption plus large dans le reste de l’industrie. UBI Research prévoit ainsi une croissance de plus de 30 % du marché à partir de cette date, et même un doublement d’ici 2029 si la transition s’accélère.

Cependant, plusieurs défis se dressent encore sur la route. Apple n’envisagerait de généraliser l’OLED à la gamme MacBook Air qu’à partir de 2028 (au plus tôt), signe que la technologie reste coûteuse à produire à grande échelle. On parle même d'un écran OLED possiblement réservé aux modèles M6 Pro et M6 Max et donc absent du MacBook Pro M6 de base. Les rendements de production et la maîtrise des coûts seront donc des éléments déterminants pour assurer le succès du projet.

Les fournisseurs, eux, se préparent déjà. Samsung Display reste le leader sur ce segment, mais LG Display, Everdisplay Optronics, BOE Technology, Visionox et TCL CSOT multiplient les investissements pour capter une part du futur marché. Si Apple parvient à imposer son MacBook OLED, la dynamique pourrait s’inverser et redéfinir les priorités d’un secteur qui cherche depuis plusieurs années un nouveau souffle.



