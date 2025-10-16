Le futur MacBook Pro 2026 passerait à l’OLED et au tactile

Les rumeurs sont comme les impôts : elles ne cessent jamais. À peine avons-nous célébré l’annonce officielle du MacBook Pro M5 hier qu’une nouvelle rumeur de taille surgit déjà, cette fois concernant le futur MacBook Pro M6. Selon les premières indiscrétions, ce modèle pourrait enfin être équipé d’un écran OLED et, plus surprenant encore, d’un écran tactile. Une première historique pour la gamme.

Apple préparerait un MacBook Pro OLED avec écran tactile pour 2026

Apple travaillerait sur une nouvelle génération de MacBook Pro équipée d’un écran OLED et, pour la première fois, de capacités tactiles. D’après les informations partagées par Mark Gurman, cette refonte marquerait un tournant majeur pour les ordinateurs portables de la marque, longtemps restés à l’écart du tactile.

Le futur MacBook Pro OLED présenterait un design revu avec un châssis allégé, une charnière plus fine et un écran sans encoche, remplacé par un discret poinçon pour la caméra. La technologie OLED promettrait des noirs plus profonds, un contraste amélioré et une meilleure efficacité énergétique, tout en offrant une expérience visuelle proche de celle des iPhone haut de gamme.

Apple envisagerait l’intégration du tactile de manière subtile, sans bouleverser l’usage classique du Mac. Le clavier et le trackpad resteraient au cœur de l’expérience, tandis que les gestes tactiles viendraient en complément, pour zoomer, faire défiler ou interagir plus directement avec l’interface. Une approche prudente, qui contraste avec la philosophie des iPad et qui fait écho à la disparition de la controversée Touch Bar.

Sous le capot, ces nouveaux modèles devraient embarquer les futures puces Apple M6, conçues pour offrir des performances et une efficacité énergétique accrues. Toutefois, l’adoption de dalles OLED et de la technologie tactile pourrait entraîner une hausse des prix par rapport aux modèles actuels qui ont baissé de 100 €.

Selon les estimations, le lancement de ces MacBook Pro nouvelle génération interviendrait entre la fin 2026 et le début 2027. Une évolution attendue qui pourrait enfin rapprocher le Mac de l’expérience tactile, tout en conservant l’esprit de productivité et de précision qui a toujours fait sa force. Une information à prendre avec des pincettes étant donné que le MacBook Pro OLED se fait attendre depuis de nombreuses années.