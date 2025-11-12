Apple suggère que les Mac M1 n'auront bientôt plus Apple Intelligence (màj)

Une simple modification technique sur le site web d'Apple a semé la confusion chez les utilisateurs de Mac ce mercredi. La page de compatibilité d'Apple Intelligence aux États-Unis indique désormais que seuls les Mac équipés de puces M2 ou ultérieures peuvent profiter des fonctionnalités d'intelligence artificielle, laissant ainsi sur le carreau les possesseurs de machines M1. Pourtant, cette modification semble tout sauf intentionnelle et relève plutôt d'une maladresse administrative.

Une erreur de mise à jour qui interroge

La situation prête à sourire lorsqu'on examine les détails. Les versions britannique, canadienne et française du site Apple continuent d'afficher la mention originale "M1 ou ultérieur", tandis que la page de support officielle datée du 10 novembre maintient également la compatibilité avec les puces M1. Cette incohérence trahit une simple erreur de manipulation lors de la mise à jour du site américain.

L'origine probable de cette bévue ? L'ajout récent du Vision Pro équipé de la puce M5 dans la liste des appareils compatibles. En modifiant la ligne concernant le casque de réalité mixte pour passer de "M2" à "M2 ou ultérieur", quelqu'un chez Apple aurait malencontreusement appliqué le même changement à la catégorie Mac. Une comparaison avec les archives du site du 6 novembre confirme cette hypothèse, puisque le Vision Pro y était encore listé uniquement avec la puce M2.

Des incohérences qui persistent

La confusion s'amplifie quand on constate que les iPad équipés de puces M1 restent bel et bien mentionnés comme compatibles sur la page américaine, tout comme les iMac à partir de la puce M2 — alors même qu'aucun iMac M2 n'a jamais été commercialisé par Apple, la gamme étant passée directement du M1 au M3 . Ces anomalies supplémentaires renforcent la thèse d'une erreur humaine plutôt que d'un changement stratégique de la part de Cupertino.

Apple Intelligence, déployé depuis octobre 2024, propose des outils d'IA générative et contextuelle pour rédiger du texte, créer des images, résumer des documents ou encore améliorer Siri. La firme promet d'ailleurs une version plus aboutie de son assistant vocal dotée d'une conscience contextuelle avancée pour mars ou avril 2026 . En attendant cette évolution majeure, les possesseurs de Mac M1 peuvent respirer : leur machine devrait continuer à profiter d'Apple Intelligence une fois cette erreur corrigée dans les prochaines heures.



: Chers possesseurs de Mac M1, ne vous précipitez pas pour le mettre en vente. Comme nous le supposions, il s'agissait bien d'une erreur qu'Apple vient de corriger sur son site internet. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.