Apple prépare bien une puce M5 Ultra

Après une génération M4 sans version "haut de gamme", la firme de Cupertino devrait lancer une puce M5 Ultra en 2026 aux côtés de nouveaux Mac. Le Mac Studio 2026 serait le premier à en profiter.

Apple prépare une puce M5 Ultra pour les Mac de l’an prochain

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple travaillerait bien sur la prochaine étape de sa gamme Apple Silicon : la puce M5 Ultra. Elle devrait équiper les Mac les plus puissants de la marque dès l’année prochaine, marquant ainsi le retour du modèle « Ultra » après une génération M4 qui n’en a pas eu. En effet, contrairement aux précédentes itérations, Apple n’a jamais lancé de M4 Ultra, ce qui avait laissé un vide dans la gamme haut de gamme, même si cela avait du sens.

La M5 Ultra viendrait donc rétablir la hiérarchie habituelle des puces Apple Silicon, avec des versions M5, M5 Pro, M5 Max et désormais M5 Ultra. Cette organisation claire permettrait à Apple de proposer des performances adaptées à chaque catégorie d’utilisateur, du grand public aux professionnels les plus exigeants.

Le Mac Studio serait le premier ordinateur à bénéficier de cette nouvelle puce, aux côtés d’une version M5 Max. Ce modèle, prisé des créateurs et des professionnels du multimédia, profiterait d’une puissance de calcul et de capacités graphiques nettement supérieures à celles de la génération actuelle. Une arrivée sur le Mac Pro serait également envisagée, mais probablement dans un second temps.

Techniquement, la M5 Ultra devrait combiner deux puces M5 Max grâce à la technologie UltraFusion d’Apple, permettant une communication ultrarapide entre les deux processeurs pour former un unique système sur puce. Ce procédé, déjà utilisé sur les générations précédentes, offrirait un gain de puissance considérable tout en conservant une bonne efficacité énergétique. Ce serait bien évidemment la puce la plus puissante jamais conçue par Apple.