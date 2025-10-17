Le MacBook Air M5 prévu pour le printemps 2026, suivi des Mac Studio et Mac Mini M5

Sans surprise, et dans la foulée du MacBook Pro M5 dévoilé mercredi, Apple prévoit de lancer des modèles de MacBook Air équipés de la puce M5 au printemps 2026, selon Mark Gurman de Bloomberg. Parallèlement, Apple travaille sur des modèles de MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max, prévus pour un lancement début 2026.

Une itération mineure

Aucun changement de design n’est attendu pour le MacBook Air ni le MacBook Pro, l’accent étant mis uniquement sur les mises à jour des puces. Une refonte majeure du MacBook Pro, avec des modèles OLED plus fins, plus légers et dotés d’écrans tactiles sans encoche, est prévue pour fin 2026 ou début 2027, marquant la première mise à jour significative depuis 2021. Il s’agit du MacBook Pro M6.

Le MacBook Air, redesigné en 2022 (modèle M2) avec un modèle 15 pouces introduit en 2023 (modèle M3), pourrait bénéficier d’un écran LCD mis à jour en 2027 (puce M6), potentiellement accompagné de modifications de design. Certaines rumeurs lui attribuent même un écran OLED, mais probablement un ou deux ans après.



Apple développe également des versions M5 Pro et M5 Max du Mac Studio et du Mac Mini, ainsi que deux nouveaux écrans externes, dont une deuxième génération du Studio Display. Les dates de sortie du Mac Mini, du Mac Studio et des écrans restent inconnues.