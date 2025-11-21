Début 2026 : nouveau MacBook pas cher, iPhone 17e et iPad 12

L’analyste Jeff Pu (GF Securities) vient de publier une nouvelle note aux investisseurs détaillant le calendrier des prochains lancements d’Apple sur les 12 à 18 mois à venir. Cette note, consultée par nos soins, met en lumière une offensive claire sur le segment des produits plus accessibles, dont le fameux retour du MacBook pas cher, probablement à 799 dollars.

3 nouveautés Apple début 2026

Selon Pu, Apple ouvrira l’année 2026 avec trois nouveautés positionnées « low-cost » :

Un iPhone 17e;

Un MacBook abordable;

Un iPad 12.

Ces trois appareils sont attendus autour de la mi-premier trimestre 2026 (donc février/mars 2026).

Le MacBook low-cost, star de la rumeur

C’est sans doute le produit le plus attendu de ce trio. Son existence est évoquée depuis plusieurs années et confirmée par de multiples sources fiables (Ming-Chi Kuo, Digitimes, Bloomberg, et maintenant Jeff Pu).Points clés connus à ce jour :

Prix « bien en dessous de 1 000 $ », soit certainement 799 $;

Écran plus petit que les 13,6 pouces du MacBook Air M4 actuel;

Utilisation de composants moins sophistiqués que sur le reste de la gamme Mac;

Processeur A18 Pro (le même que l’iPhone 16 Pro);

Coques proposées potentiellement en argent, bleu, rose et jaune.

Ce MacBook vise clairement les étudiants, les petites entreprises et les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur Apple sans casser leur tirelire. C'est un retour aux sources puisqu'au milieu de années 2000, Apple proposait déjà un MacBook tout court, en blanc ou noir.

iPhone 17e et iPad : des évolutions incrémentales

L’iPhone 17e passera au SoC A19 (contre A18 sur l’iPhone 16e actuel) et recevra une caméra FaceTime Center Stage de 18 Mpx (contre 12 Mpx aujourd’hui). Le reste des caractéristiques (modem C1 d’Apple, etc.) devrait être reconduit. Certains évoquent la Dynamic Island.

L’iPad d’entrée de gamme (probablement la 12e génération) bénéficiera surtout d’un rafraîchissement technique, avec très probablement la puce A18 pour enfin activer les fonctions Apple Intelligence, sans révolution de design.

Stratégie iPhone : des lancements éclatés à partir de 2026

Jeff Pu confirme également le nouveau rythme de sorties que plusieurs analystes anticipent :

Septembre 2026 → iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold (pliable);

Début 2027 (T1) → iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2.

Ce calendrier en deux vagues permettra à Apple d’étaler les innovations, de mieux gérer ses chaînes d’approvisionnement et de maintenir l’attention du public plus longtemps.



En clair, 2026 devrait marquer un tournant avec un retour marqué d’Apple sur le terrain de l’accessibilité, tout en préservant son image premium sur les gammes Pro. Comme toujours avec les rumeurs, ces informations restent à prendre avec prudence en attendant les annonces officielles, mais le consensus entre les sources (Pu, Kuo, Bloomberg…) leur donne du corps.