L'iPad 12 2026 aurait une puce A19 pour Apple Intelligence

Une fuite de code provenant d'une version préliminaire d'iOS 26 vient de dévoiler les prochaines étapes de la stratégie iPad d'Apple pour 2026. Ces informations, repérées dans des documents internes de la marque, suggèrent une approche intéressante : rapprocher les modèles d'entrée et milieu de gamme des performances des appareils premium. Si ces données se confirment, Apple pourrait bien redistribuer les cartes de sa gamme tablette de façon significative en commençant par l'iPad 12.

Une puce iPhone 17 pour l'iPad 12

La surprise vient de l'iPad d'entrée de gamme qui recevrait la puce A19, celle-là même qui équipe l'iPhone 17 sorti il y a quelques mois. Ce choix marquerait une rupture nette avec les habitudes de Cupertino. Depuis l'iPad 5 en 2017, Apple a toujours équipé son modèle le plus accessible de processeurs datant de deux générations ou plus. L'iPad 11 actuel utilise par exemple la puce A16 de l'iPhone 14, lancé en 2022.

Cette montée en puissance apporterait deux bénéfices majeurs. D'abord, un gain de performances d'environ 50% par rapport à l'A16 actuel, grâce à une architecture plus récente et 8 Go de RAM contre 6 Go. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, la compatibilité avec Apple Intelligence. Les fonctionnalités d'IA nécessitent des ressources conséquentes, et l'A19 permettrait enfin au modèle éducatif par excellence d'accéder à ces outils.

Certains observateurs restent toutefois sceptiques sur cette information. Les coûts de production d'une puce récente pourraient faire grimper le prix du modèle d'entrée, ce qui va à l'encontre du positionnement historique de cet iPad, d'autant que la pénurie de mémoire battra son plein l'année prochaine. Apple devra trouver le bon équilibre entre performances modernes et prix accessible.

iPad Air M4 et connectivité nouvelle génération

L'iPad Air suivrait quant à lui une évolution plus prévisible en adoptant la puce M4. Cette progression logique maintient l'écart d'une génération avec l'iPad Pro M5 présenté récemment. Le passage de M3 à M4 n'est pas spectaculaire, mais les propriétaires de modèles plus anciens y trouveront leur compte.

La véritable nouveauté commune aux deux modèles serait l'intégration de la puce sans fil N1, développée en interne par Apple. Déjà présente dans l'iPhone 17, cette puce gère le Wi-Fi et le Bluetooth de manière plus efficace que les composants tiers utilisés jusqu'à présent. Elle promet une meilleure autonomie et des latences réduites, deux aspects cruciaux pour l'expérience utilisateur au quotidien.

Apple devrait dévoiler ces nouveaux iPad au printemps 2026 via de simples communiqués de presse, sauf événement spécial justifiant une présentation plus large.



