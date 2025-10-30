iPad mini 8 : Apple explore un système audio par vibrations

L'iPad mini 8 pourrait marquer un tournant dans la conception des tablettes Apple. Selon Bloomberg, Cupertino envisage d'abandonner les grilles de haut-parleurs traditionnelles au profit d'une technologie basée sur les vibrations, une première pour l'écosystème de la marque. Cette innovation viserait principalement à améliorer la résistance à l'eau en éliminant les ouvertures qui constituent autant de points d'entrée potentiels pour l'humidité.

Un système acoustique qui transforme l'écran en membrane

Le principe repose sur l'utilisation d'excitateurs sonores, des composants capables de faire vibrer une surface – l'écran ou le châssis métallique – pour produire du son. Contrairement aux haut-parleurs classiques qui utilisent une membrane dédiée, ces excitateurs piézoélectriques ou électromagnétiques transforment directement la dalle de l'iPad en diaphragme acoustique. Apple a d'ailleurs breveté un système similaire dès 2016, décrivant un dispositif où l'enveloppe de l'appareil est divisée en sous-panneaux, chacun équipé d'actuateurs indépendants pour créer un effet stéréo.

Cette approche n'est pas totalement inédite dans l'industrie. Huawei avait expérimenté cette technologie sur son P30 Pro en 2019, avec un petit excitateur qui faisait vibrer l'écran pour les appels téléphoniques. Sony équipe depuis plusieurs années ses téléviseurs OLED de son système "Acoustic Surface", qui intègre plusieurs actuateurs derrière la dalle pour synchroniser parfaitement le son avec l'image. Les utilisateurs saluent généralement l'immersion sonore obtenue, même si ces solutions présentent certaines limites.

Des défis techniques à relever

Le principal écueil concerne la restitution des basses fréquences. Les systèmes par vibration excellent dans les médiums et les aigus, mais peinent à reproduire les graves. Sony contourne cette faiblesse en ajoutant des caissons de basse dédiés. Apple pourrait opter pour une solution hybride similaire ou compenser par traitement numérique du signal, d'autant que l'iPad mini 8 embarquerait la puce A19 Pro de l'iPhone Air, suffisamment puissante pour gérer des algorithmes audio sophistiqués.

La spatialisation sonore constitue un autre défi. Contrairement à deux enceintes séparées créant naturellement un champ stéréo large, les vibrations émises par une surface unique tendent à concentrer le son. Apple devra probablement multiplier les actuateurs et affiner le traitement pour obtenir une scène sonore convaincante. Le contact des mains sur l'écran pourrait également atténuer les vibrations, nécessitant une adaptation dynamique via des capteurs de pression.

Si cette rumeur se concrétise aux côtés d'un écran OLED également évoqué, l'iPad mini 8 pourrait arriver dès 2026 avec une certification d'étanchéité digne de ce nom, là où l'actuel iPad mini 7 n'en possède aucune. Les orifices des microphones devraient subsister, protégés par des joints et adhésifs comme sur l'iPhone.