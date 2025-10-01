Les nouveautés Apple d'octobre : Apple TV, HomePod mini 2, AirTags 2, iPad Pro M5, Vision Pro 2...

Après un mois de septembre chargé avec le lancement de l’iPhone 17, de l'iPhone 17 Pro / Pro Max, de l’iPhone Air, de l’Apple Watch Series 11, Ultra 3, SE 3, des AirPods Pro 3, Apple prépare une nouvelle vague de lancements en octobre. Selon les rumeurs, au moins six nouveaux produits sont attendus. Voici un aperçu de ce qui arrive.

Nouvelle Apple TV 4K

Cela fait trois ans depuis la dernière Apple TV 4K (2022), et un rafraîchissement est imminent. Le nouveau modèle devrait inclure :

Une puce A17 Pro (contre A15 Bionic actuellement)

Une intégration d’Apple Intelligence

Une nouvelle puce sans fil N1

Peut-être une caméra Center Stage

Face à la concurrence croissante de Google et Amazon, Apple vise à proposer une mise à jour convaincante pour la maison intelligente.

HomePod mini 2

Le HomePod mini, lancé en novembre 2020, est plus que prêt pour une mise à jour. La nouvelle version devrait offrir :

Une compatibilité avec Apple Intelligence

La puce sans fil N1

Une qualité audio améliorée

Une puce Ultra Wideband mise à jour

iPad Pro M5

L’iPad Pro 2024 de l’année dernière a marqué les esprits avec son écran tandem OLED, un design ultra-fin, de nouveaux accessoires et la première puce M4. L’iPad Pro M5 devrait être une mise à jour mineure, avec :

Une puce M5

La puce sans fil N1

Des options de 12 Go ou 16 Go de RAM

Peut-être deux caméras frontales

On se demande si le nouveau modem C1X d’Apple, actuellement dans les iPhones, arrivera sur l’iPad Pro.

AirTags 2

Quatre ans après le premier AirTag, son successeur devrait apporter :

Une nouvelle puce Ultra Wideband U2 pour plus de précisions

Des fonctionnalités de confidentialité améliorées

Une localisation précise avec une portée étendue

Le design et les fonctionnalités de base resteront probablement similaires sur les AirTags 2.

MacBook Pro M5

Le MacBook Pro M4, lancé début 2024, a connu moins de succès que le MacBook Air M4, notamment parce qu'il n'est qu'une mise à jour itérative du MBP M1 de 2021. Cette année encore, le nouveau modèle sera là pour ajuster les performances, sans plus.

Une puce M5

Une mise à jour de la connectivité (WiFi 7, Bluetooth 6)

Peut-être de nouveaux coloris

Il conservera principalement le design des précédents modèles, le changement, dont l'écran OLED, est attendu pour la génération d'après, le MacBook Pro M6.



Si les rumeurs le voyaient décalés à début 2026, un lancement cet automne reste possible, potentiellement accompagné de deux nouveaux écrans Mac, successeurs du Studio Display.

Vision Pro M5

L’Apple Vision Pro, lancé début 2024, peine à séduire les consommateurs. Le prochain modèle devrait inclure :

Une puce M5 ou M4

Un nouveau bandeau plus confortable

Peut-être une finition noire

Il conservera principalement le design et les fonctionnalités de l’original. Un modèle plus léger et abordable, peut-être appelé “Apple Vision Air”, est en développement, mais ne devrait pas arriver avant 2026 ou plus tard.