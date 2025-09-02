Les AirTags 2 seraient présentés avec l'iPhone 17

Après plus de quatre ans d'attente, Apple pourrait dévoiler les AirTags 2 lors de l'événement iPhone 17 la semaine prochaine, selon un rapport de 9to5Mac datant de juin, citant des sources fiables. Le traceur AirTag 2 est attendu avec plusieurs améliorations.

Un nouveau AirTag

L'AirTag original, un traceur Bluetooth permettant de localiser des objets comme des clés ou des sacs via l'application Localiser sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et iCloud.com, a été lancé en avril 2021. Ses concurrents incluent Tile, Chipolo, Pebblebee et même Samsung.



La firme de Cupertino s'apprête donc à présenter la deuxième génération de traceurs, en même temps que les nouveaux iPhone 17. L'événement d'Apple est prévu pour le mardi 9 septembre à 19 h, heure de Paris, en direct sur iPhoneSoft. Pensez à télécharger notre application iSoft sur l'App Store.

AirTags 2 : Fonctionnalités supposées

Puce Ultra Wideband de deuxième génération (U2) : Offre une portée de suivi jusqu'à trois fois supérieure à celle de l'AirTag actuel.

Offre une portée de suivi jusqu'à trois fois supérieure à celle de l'AirTag actuel. Haut-parleur résistant aux manipulations : Renforce la sécurité anti-pistage pour réduire les risques d'utilisation malveillante, comme le harcèlement.

Renforce la sécurité anti-pistage pour réduire les risques d'utilisation malveillante, comme le harcèlement. Intégration avec Vision Pro/calcul spatial : Une compatibilité avec l'informatique spatiale, bien que les détails restent flous.

Une compatibilité avec l'informatique spatiale, bien que les détails restent flous. Alertes de batterie améliorées : Notifications pour batterie "très faible", en complément des alertes existantes pour batterie "faible".

Selon Mark Gurman (Bloomberg), l'AirTag 2 conservera un design similaire au modèle actuel et utilisera toujours une pile CR2032, nécessitant un remplacement annuel, sans option rechargeable. Aucun changement majeur de design n'est prévu.

Prix des AirTags

En France, l'AirTag actuel est vendu 39 € à l'unité ou 129 € pour un pack de quatre, sauf en cas de promotions, où il peut être trouvé à partir de 29 € pièce.