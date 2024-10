iCloud.com : mode sombre, navigation optimisée et pleins d'autres nouveautés

Mise à jour conséquente pour le site iCloud.com. Rappels, Calendrier, Photos, Notes et même un mode sombre. Des ajouts nécessaires pour coller au mieux à ce qu'on retrouve visuellement sur les applications iPhone, iPad et Mac.

iCloud.com fait sa rentrée

Ni vu ni connu, Apple vient de mettre à jour son site iCloud.com. Un espace peu connu, mais important qui permet aux utilisateurs d'accéder à son Compte Apple et tout son contenu depuis n'importe où et sur n'importe quel appareil connecté à internet, Android et Windows compris.

Une mise à jour majeure qui donne un petit coup de fraîcheur au site tout en le rendant encore plus utile. Sans plus attendre, voici la liste de toutes les nouveautés de la mise à jour d'octobre 2024 d'iCloud.com.

L'ajout du mode sombre avec ajustement automatique en fonction des préférences de l'utilisateur Personnalisation de la page d'accueil. Possibilité de choisir un nouvel arrière-plan via l'option Personnaliser en bas de la page d'accueil. Prise en charge de la nouvelle interface de Calendrier. Ajout des documents partagés dans le Drive. Une navigation retravaillée dans Photos + l'ajout de la modification des infos date/heure/localisation Les Notes épinglées Nouvelle gestion des Rappels

Une mise à jour automatique pour tous dès maintenant. N'hésitez pas à vous rendre vous-même sur le site pour découvrir en images, les nouveautés listées ci-dessus.