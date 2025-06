Apple Podcasts fête ses 20 ans

Les podcasts célèbrent un anniversaire majeur dans l'écosystème Apple. Vingt ans après leur intégration à iTunes, cette forme de contenu audio a profondément transformé notre façon de consommer l'information et le divertissement.

Une sélection qui raconte l'histoire du podcast

Pour célébrer ces deux décennies, Apple a créé une page dédiée présentant 20 podcasts emblématiques, organisés par périodes : 2005-2010, 2011-2015, 2016-2020, et 2021-2025. Cette rétrospective inclut des références comme This American Life, Serial, The Daily ou encore Acquired, chacun ayant marqué son époque et contribué à façonner la narration audio moderne.

L'équipe d'Apple Podcasts accompagne cette sélection d'un message particulièrement personnel :

Chez Apple Podcasts, nous aimons les podcasts. Depuis l'arrivée de ce média sur iTunes en 2005, notre équipe a consacré d'innombrables heures à aider les gens à découvrir de nouveaux programmes. Cette liste est une lettre d'amour aux podcasts qui ont eu un impact durable sur nous et à ceux que nous continuons à recommander encore et encore

D'iTunes 4.9 à l'écosystème moderne

L'histoire commence véritablement le 28 juin 2005 avec iTunes 4.9, quand Steve Jobs déclarait : "Apple rend le podcasting grand public en l'intégrant directement à iTunes. Le podcasting est la prochaine génération de la radio." À cette époque, la plateforme référençait environ 3 000 podcasts gratuits, permettant aux utilisateurs de découvrir, écouter et synchroniser automatiquement les épisodes sur leur iPod.

Le terme "podcast" lui-même témoigne de l'influence d'Apple sur ce média. Créé par le journaliste Ben Hammersley en 2004 dans The Guardian, ce mot-valise combine "iPod" et "broadcast", illustrant parfaitement comment Apple a contribué à démocratiser ce format sans l'avoir initialement prévu.

Aujourd'hui, des millions de podcasts sont disponibles sur Apple Podcasts, couvrant tous les sujets et toutes les langues. L'évolution s'est poursuivie avec l'iPhone, puis l'application dédiée Podcasts, désormais présente sur tout l'écosystème Apple, y compris l'Apple Watch. La firme continue d'investir dans les contenus originaux et explore de nouvelles formes narratives, notamment avec ses productions Apple TV+ qui proposent parfois des versions audio complémentaires, exclusivement en anglais.



