🔥 Apple annonce Apple Care One pour protéger tous ses appareils

Apple annonce discrètement AppleCare One, son nouveau service de protection étendue qui unifie la couverture de plusieurs appareils sous un seul abonnement. Lancé aux États-Unis aujourd'hui pour 19,99 dollars par mois, ce forfait représente une approche différente de la protection des produits Apple, mais son arrivée en France reste incertaine.

Un forfait unique pour simplifier la protection

AppleCare One permet de couvrir jusqu'à trois appareils Apple pour un tarif mensuel fixe de 19,99 dollars, peu importe les produits concernés. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods ou encore Apple Vision Pro peuvent être inclus dans ce plan unifié. Pour chaque appareil supplémentaire, il faudra débourser 5,99 dollars mensuels.

Cette nouvelle formule reprend tous les avantages d'AppleCare+ : réparations illimitées en cas d'accident, support prioritaire 24h/24, remplacement de batterie et service certifié Apple. La protection contre le vol et la perte, jusqu'ici réservée à l'iPhone, s'étend désormais à l'iPad et à l'Apple Watch dans le cadre d'AppleCare One.

L'intérêt économique semble réel : Apple indique qu'un utilisateur peut économiser jusqu'à 11 dollars par mois comparé à trois abonnements AppleCare+ séparés. Le système s'adapte également aux habitudes d'achat des consommateurs Apple, puisque les appareils échangés sont automatiquement retirés du plan et remplacés par les nouveaux.

Une ouverture inédite aux anciens appareils

L'innovation majeure d'AppleCare One réside dans l'extension de la période d'éligibilité. Fini la contrainte des 60 jours après l'achat : les utilisateurs peuvent désormais ajouter des appareils âgés de jusqu'à quatre ans, à condition qu'ils soient en bon état. Cette flexibilité pourrait séduire les possesseurs d'anciens iPad ou Mac qui regrettent de ne pas avoir souscrit à une protection étendue.

Apple impose toutefois des vérifications : un diagnostic peut être requis via iPhone ou iPad, voire un passage en Apple Store pour valider l'état de l'appareil. Cette démarche vise à s'assurer que seuls les produits en condition acceptable intègrent le programme.

Le service reste lié au compte Apple de l'utilisateur, ce qui exclut le partage familial. Impossible donc de regrouper les iPhone de toute la famille sous un même forfait AppleCare One si chacun possède son propre identifiant Apple.

Une disponibilité limitée aux États-Unis

Dans son communiqué officiel, Apple ne mentionne que le marché américain pour le lancement d'AppleCare One. Aucune information n'est donnée concernant une éventuelle expansion vers l'Europe ou la France, laissant les utilisateurs français dans l'expectative. Cette stratégie de déploiement progressif n'est pas inhabituelle chez Apple, qui teste souvent ses nouveaux services sur son marché domestique avant une internationalisation.

L'absence de calendrier européen contraste avec l'urgence affichée par Apple de développer ses revenus de services. Ces derniers ont d'ailleurs atteint un nouveau record au dernier trimestre, confirmant l'importance stratégique de cette division pour la firme de Cupertino. On peut éventuellement s'attendre à ce qu'Apple Care One arrive chez nous à l'occasion de la sortie des iPhone 17 en septembre prochain.

AppleCare One s'inscrit dans la lignée d'Apple One, le bouquet de services de divertissement lancé en 2020. Notez que ces deux bundle n'ont pas de lien entre eux, et ils restent bien deux offres séparées. Cette approche de bundling répond aux attentes des consommateurs tout en fidélisant l'écosystème Apple, mais les utilisateurs européens devront patienter pour en bénéficier.