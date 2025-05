Les appareils Apple transforment les soins à l’hôpital Emory Hillandale aux USA

À l’hôpital Emory Hillandale de Lithonia, dans l'État américain de Géorgie, la technologie Apple a révolutionné les flux de travail cliniques et les soins aux patients en intégrant les iPhones, iPads, Apple Watches et Macs avec Epic Systems, une plateforme de dossiers médicaux électroniques de premier plan. Non, ce dernier n'a rien à voir avec la société Epic Games avec qui Apple est en conflit depuis cinq ans.

Apple a vendu le full package !

L’hôpital a remplacé les systèmes obsolètes par des appareils Apple pour améliorer l’efficacité et réduire les tâches administratives. Les cliniciens utilisent désormais tous un iPhone 16 pour une communication fluide, permettant des mises à jour et une coordination rapides.

De son côté, l'Apple Watch 10 fournit des notifications en temps réel, telles que les résultats de laboratoire critiques via l’application Epic Limerick, améliorant la réactivité par rapport aux systèmes traditionnels.

Des iPads, fixés magnétiquement à l’extérieur des chambres des patients, affichent des données en temps réel telles que les allergies et les instructions de soins, favorisant une meilleure communication entre le personnel. À l’intérieur des chambres, les patients utilisent des iPads avec l’application MyChart Bedside pour accéder à leurs dossiers médicaux, consulter les plans de soins et communiquer avec leur équipe soignante.

Le Dr Rashida La Barrie, hospitaliste et directrice médicale de la revue d’utilisation, a déclaré dans le communiqué officiel :

Les patients pourraient vouloir utiliser les iPads pour des jeux ou des films, mais leur rôle principal est de permettre aux patients d’accéder à leurs informations de santé.

Mais ce n'est pas tout. Les ordinateurs Mac, notamment des MacBook Air M4, iMac M4 et Mac mini M4, ont remplacé tous les ordinateurs de bureau et portables de l’hôpital. Ces appareils prennent en charge Epic et d’autres outils cliniques, offrant des connexions plus rapides, une documentation simplifiée et une réduction de la fatigue oculaire pour le personnel.

Un programme pilote à l’hôpital Emory Saint Joseph’s a démontré une satisfaction accrue des cliniciens, une documentation plus rapide et une meilleure expérience utilisateur. Selon le Dr Vikram Narayan, il peut gagner jusqu'à deux heures par jour en utilisant les appareils Apple avec les outils d'Epic.

La société et l'hôpital explorent également des utilisations innovantes de l’Apple Vision Pro pour la planification chirurgicale et la recherche, s’appuyant sur des discussions depuis le lancement du casque. Cette intégration de la technologie Apple continue de redéfinir la prestation de soins à Emory Hillandale.

Voilà qui fait une belle publicité Apple, qui a certainement signé un non moins joli contrat avec l'établissement.