Vision Pro, Mac, iPhone : le modem 5G Apple pourrait arriver sur tous les appareils

Alors qu'Apple dépend encore largement de Qualcomm pour ses modems 5G, la firme de Cupertino prépare activement son indépendance dans ce domaine stratégique. Selon les dernières informations de de Mark Gurman de Bloomberg, un plan ambitieux sur plusieurs années se dessine, avec des implications majeures pour l'ensemble de la gamme de produits Apple.

Un déploiement progressif dès 2025

La transition débutera modestement avec l'iPhone SE de prochaine génération, prévu pour 2025. Ce premier modem maison, nom de code "Sinope", sera également intégré dans les iPad d'entrée de gamme et un mystérieux iPhone "Slim" ou "Air". Cette première version se concentrera sur la 5G sub-6GHz, moins rapide mais plus largement déployée que la mmWave. Apple n'est sans doute pas prête pour les technologies 5G très avancées, c'est la raison pour laquelle l'iPhone SE, plus entrée de gamme, sera doté de la première puce 5G maison qui fera office de crash test.



Les ingénieurs d'Apple ont particulièrement travaillé sur l'intégration et la miniaturisation, un point qui était source de frustration avec les solutions Qualcomm jugées trop volumineuses. Cette optimisation permettrait notamment de concevoir un iPhone plus fin de 2 mm par rapport à l'iPhone 16.

Des ambitions croissantes jusqu'en 2027

Le plan d'Apple s'étale sur plusieurs années avec des objectifs de plus en plus ambitieux. Une deuxième génération de modem est prévue pour 2026, intégrant cette fois la 5G mmWave et visant les iPhone 18 et iPad Pro. C'est à ce moment qu'Apple pourrait également introduire la connectivité cellulaire dans ses Mac, une première historique.

L'horizon 2027 marquera potentiellement l'apogée de cette stratégie avec le modem "Prometheus". Apple entend alors surpasser les performances de Qualcomm, notamment grâce à des fonctionnalités IA avancées et une compatibilité avec les réseaux satellites de nouvelle génération.

Une vision plus large pour l'écosystème Apple

Cette initiative va au-delà des iPhone et iPad. Bloomberg rapporte qu'Apple envisage d'équiper de futurs modèles de Vision Pro avec ses modems 5G maison, et même de futures lunettes de réalité augmentée, bien que ce dernier projet soit encore lointain.

L'objectif final serait même d'intégrer ces modems directement dans les SoC A-series et M-series, créant des solutions encore plus compactes et efficientes. Une évolution qui pourrait permettre à Apple d'innover davantage dans le design de ses produits, y compris potentiellement dans le domaine des appareils pliables que la marque continue d'explorer.

La route est encore longue et les défis techniques nombreux, comme en témoignent les difficultés rencontrées depuis le rachat de la division modem d'Intel en 2019. Mais Apple semble plus déterminée que jamais à maîtriser cette technologie cruciale pour l'avenir de ses produits.



