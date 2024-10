Voici le NFC multi-action qui pourrait arriver sur iPhone et Apple Watch

Les futurs iPhone et Apple Watch pourraient prochainement profiter d'une évolution de la norme NFC, permettant la prise en charge de plusieurs actions simultanées.



Le Forum NFC, principal organisme de normalisation de la technologie Near Field Communication (NFC), a publié aujourd'hui son premier aperçu de la technologie NFC Multi-Purpose Tap.

C'est quoi le multi-tap ?

La nouvelle version de cette technologie utilisée à travers le monde permet d'effectuer plusieurs actions d'un seul geste, idéal pour obtenir un reçu, créditer sa carte de fidélité, identifier et émettre des billets de transport en commun, etc.

Mike McCamon, directeur exécutif du NFC Forum, a déclaré :

Le Multi-Purpose Tap apportera encore plus de confort à l'expérience des utilisateurs de cartes sans contact en permettant d'effectuer plusieurs transactions en une seule fois. Les consommateurs et les détaillants apprécient la sécurité, la fiabilité et la commodité des paiements sans contact - imaginez que vous puissiez également enregistrer des points de fidélité ou obtenir votre reçu par le même geste instantané. Le potentiel pour réaliser des fonctions multiples et relier des services entre eux est illimité.

Apple pourrait en tirer parti

Apple est un éminent membre du forum NFC et a probablement contribué au développement de cette technologie. La société a introduit la NFC pour la première fois dans l'iPhone 6 en 2014 et l'Apple Watch originale en 2015, en se concentrant initialement sur Apple Pay, qui permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements sans contact.



La fonction NFC Multi-Purpose Tap permettrait par exemple de payer, d'enregistrer des points de fidélité et de recevoir un ticket d'un seul coup. Les applications potentielles sont probablement nombreuses, car le NFC est aussi utilisé pour ouvrir une voiture telle que chez Tesla ou BMW, déverrouiller les portes d'entrée connectée, etc.



Il est donc fort probable que la fonction NFC Multi-Purpose Tap soit intégrée à l'iPhone et à l'Apple Watch à un moment ou à un autre, mais plutôt sur l'iPhone 17 que l'iPhone 16 à venir en septembre. La firme de Cupertino a d'ailleurs ajouté quelques fonctionnalités NFC ces dernières années, comme la lecture des étiquettes NFC et la facilitation d'interactions avec une gamme plus large d'appareils compatibles.