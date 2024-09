Une application Tesla sur Apple Watch ? Ça pourrait bientôt arriver !

Parmi toutes les voitures électriques disponibles sur le marché, les Tesla ont probablement la meilleure application disponible sur smartphone. Avec une tonne de fonctionnalités qui vous permettent de contrôler et surveiller votre véhicule à distance, l’entreprise peut-elle proposer encore mieux comme expérience utilisateur ? Les clients de la marque seraient tenté de dire « oui », en lançant une application watchOS !

Tesla bientôt sur votre poignet ?

Les propriétaires de Tesla pourraient bientôt vivre une révolution dans la manière dont ils interagissent avec leurs véhicules. Selon Elon Musk, une intégration entre les véhicules Tesla et l’Apple Watch n’est pas seulement envisageable mais pourrait devenir une réalité. L’origine de cette révélation remonte à un échange sur le réseau social « X », où à la question de savoir si une telle intégration était possible, Musk a répondu par un “Sure”. Une réponse courte, mais qui sous-entend que l’idée n’est pas exclue et pourrait voir le jour. Malgré l’enthousiasme suscité, Musk n’a pas fourni de calendrier spécifique pour le déploiement de cette fonctionnalité, laissant planer le mystère sur le “quand” et le “comment”.



Avant cette interaction, il semble que l’idée d’une application Tesla pour l’Apple Watch n’était pas en cours de développement. Cela signifie que la suggestion de Musk pourrait créer une nouvelle direction pour les équipes de développement de Tesla.

Concept d’application Tesla

Les utilisateurs pourraient espérer une panoplie de fonctionnalités avec l’introduction d’une telle application. Imaginez déverrouiller votre Tesla, réguler la température intérieure, activer ou désactiver le mode Sentinel, ou même faire avancer ou reculer votre véhicule du bout des doigts, le tout depuis votre poignet. Les implications d’une telle intégration promettent d’enrichir l’expérience des utilisateurs Tesla, offrant une flexibilité sans précédent.



Toutefois, Tesla n’a pas encore confirmé officiellement les fonctionnalités spécifiques que l’application pourrait offrir. L’anticipation autour de cette hypothétique application montre cependant l’envie des consommateurs pour des innovations qui rendent la technologie plus intégrée et accessible dans leur vie quotidienne.

Il existe des applications tierces

En attendant, les propriétaires de Tesla ne sont pas laissés pour compte. Des applications tierces non officielles comme Tessie et Watchia offrent déjà une certaine mesure de contrôle sur les véhicules Tesla via l’Apple Watch. Ces applications montrent le potentiel d’une application officielle Tesla conçue spécifiquement pour l’Apple Watch.



L’annonce de Musk, bien qu’encore vague en termes de détails concrets, ouvre la porte à une possible application officielle sur watchOS. Le fait de lancer une application officielle sur Apple Watch permettra aux propriétaires de Tesla d’être toujours plus proche de leur véhicule sans avoir besoin de prendre leur iPhone en main.