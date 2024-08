L’Apple Watch pourrait bientôt mesurer votre transpiration, mais pour quoi faire ?

Si vous pensiez avoir tout vu avec l’Apple Watch en termes de fonctionnalités de santé, vous avez complètement faux. Apple a une gigantesque ambition en ce qui concerne l’évolution de ses Apple Watch. Après la surveillance du rythme cardiaque, l’ECG ou encore la calcul du taux d’oxygène dans le sang, Apple pourrait bientôt mesurer votre taux de sueur pendant une activité physique !

Un brevet a été déposé

Un nouveau brevet enregistré dans le registre de l’USPTO aux États-Unis dévoile une méthode pour mesurer la transpiration à travers l’Apple Watch. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait transformer la manière dont les athlètes, les amateurs de fitness et le grand public abordent leur santé et leur bien-être. Au cœur de cette innovation se trouve une technique sophistiquée capable de fournir des données précieuses sur la transpiration. Pour les athlètes et les personnes actives, cela signifie une aide inestimable pour évaluer l’intensité de leurs entraînements et les besoins en réhydratation post-exercice. La capacité à mesurer la perte de liquide via la sueur ouvre de nouvelles perspectives pour optimiser la performance et la récupération.

Déclenchement automatique et intelligent

L’un des aspects les plus intrigants de cette technologie est sa capacité à s’activer automatiquement. Grâce aux capteurs de mouvement de l’Apple Watch, la mesure de la transpiration peut débuter dès que le porteur commence à s’exercer. Cette fonctionnalité rapelle l’aptitude remarquable de l’Apple Watch à détecter activement l’exercice, assurant ainsi que les utilisateurs bénéficient de retours en temps réel sans intervention manuelle.

Contrairement aux idées reçues associant la transpiration à une forme physique médiocre, des études révèlent que l’amélioration de l’endurance physique se manifeste par une transpiration plus précoce et plus abondante.



La capacité à quantifier la perte de liquide corporel ouvre la voie à une hydratation plus précise et personnalisée pendant et après l’exercice. Cela garantit que les utilisateurs peuvent ajuster leur consommation d’eau en fonction des besoins réels, favorisant ainsi une récupération plus efficace et prévenant la déshydratation. Une idée merveilleuse en été où boire de l’eau devient plus important à cause des fortes chaleurs.

Aperçu du brevet

La demande de brevet détaille comment cette fonctionnalité pourrait être intégrée à un “appareil portable”, avec des illustrations suggérant clairement que l’Apple Watch serait le support de cette technologie. Le brevet décrit un dispositif muni d’un capteur de transpiration composé de deux électrodes positionnées de manière à être en contact avec la peau. Cette configuration technique promet une précision et une facilité d’utilisation sans précédents pour les utilisateurs.



Avec cette avancée, Apple ne se contente pas d’ajouter une nouvelle fonction à son Apple Watch, l’entreprise redéfinit la manière dont la technologie peut servir de pont entre l’activité physique et la gestion de la santé. Si cette fonctionnalité de mesure de la sueur atteint le marché, elle pourrait bien marquer un tournant dans notre approche de la fitness et du bien-être, offrant un outil plus personnalisé et réactif pour accompagner les utilisateurs dans leur quête de santé optimale.