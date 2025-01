L'app Apple News pourrait bientôt s'étendre à de nouveaux pays

Apple s'apprête à franchir une nouvelle étape dans le développement de son application d'actualités. Après s'être imposée comme une force majeure dans l'industrie des médias aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, la firme de Cupertino envisage d'étendre son service à de nouveaux territoires, sans que l'on sache lesquels exactement.

Une influence grandissante dans le paysage médiatique

Lancée il y a près de 10 ans, Apple News touche aujourd'hui environ 125 millions d'utilisateurs mensuels dans les pays où elle est disponible. L'application s'est imposée comme la principale source d'actualités sur iOS, bénéficiant de son intégration native sur l'iPhone. Pour de nombreux éditeurs, elle représente désormais une source de revenus non négligeable. Le Mirror britannique, par exemple, y trouve près d'un quart de son lectorat total avec 4,5 millions de lecteurs mensuels.



L'application propose deux formules : une version gratuite financée par la publicité et Apple News+, un service premium à 12,99$/mois donnant accès à plus de 450 publications, des jeux, des podcasts et des newsletters. Les éditeurs peuvent soit gérer leur propre publicité et conserver 100% des revenus, soit laisser Apple s'en charger moyennant une commission de 30%. Apple News+ est également inclus aux formules d'abonnements Apple One.

Des ambitions internationales et de nouvelles fonctionnalités

Selon le Financial Times, Apple prévoit non seulement d'étendre son service à de nouveaux pays, mais aussi d'enrichir son offre existante. Au Royaume-Uni par exemple, la firme envisage de renforcer sa couverture de l'actualité locale et d'introduire sa section jeux et puzzles, actuellement limitée aux États-Unis et au Canada. On ne sait pas encore si Apple prévoit d'apporter ce service ailleurs en Europe, même si on peut imaginer que c'est l'objectif à long terme.



Pour assurer la qualité de son service, Apple s'appuie sur une équipe d'environ 100 éditeurs répartis entre Londres, New York, Sydney et la Californie. Sous la direction de Lauren Kern, ancienne éditrice du New York Magazine, ils combinent curation humaine et automatisation pour sélectionner et mettre en avant les articles les plus pertinents.



Cette expansion témoigne de la volonté d'Apple de renforcer son segment Services, qui génère déjà 96 milliards de dollars par an grâce à des offres comme Apple TV+ et Apple Pay. Bien que l'entreprise ne communique pas les chiffres spécifiques à News, le service s'impose progressivement comme un acteur incontournable du paysage médiatique numérique, particulièrement dans un contexte où Meta et Google réduisent leur soutien aux éditeurs de presse.