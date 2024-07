Pour attirer de nouveaux utilisateurs et maintenir sa position de leader sur le marché des applications de messageries instantanées, WhatsApp innove encore et encore ! Après avoir lancé des fonctionnalités qui vont bien au-delà de la traditionnelle messagerie (comme les statuts, les chaînes…), WhatsApp souhaite cette fois-ci faciliter le transfert de fichiers entre deux utilisateurs qui sont à proximité.

WhatsApp veut copier le AirDrop

WhatsApp est en train de tester une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire qui pourrait changer la façon dont les utilisateurs partagent des fichiers. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée “Nearby Share”, est incluse dans la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, disponible sur TestFlight. Pour rappel, cette application permet aux utilisateurs invités de tester les dernières versions d’une application avant leur distribution au public.

Qu’est-ce que Nearby Share ?

Nearby Share est une fonctionnalité de partage de fichiers qui rappelle fortement AirDrop d’Apple. Elle permet aux utilisateurs de partager rapidement et facilement des photos, des vidéos et des documents avec des personnes à proximité via une connexion cryptée de bout en bout. Les transferts se font en quelques secondes, tant que les deux smartphones sont proches l’un de l’autre.

Les spécificités pour les utilisateurs iOS et Android

Si cela paraît fluide et rapide, il y aura quand même un énorme point faible du côté de l’iPhone. En raison des restrictions imposées par iOS, les utilisateurs d’iPhone devront scanner un code QR pour commencer le partage de fichiers. Cette approche diffère de la version Android, qui peut détecter automatiquement les appareils à proximité sans nécessiter d’action supplémentaire de la part de l’utilisateur.



L’un des aspects les plus avantageux de Nearby Share est sa compatibilité inter-plateforme. Contrairement à AirDrop, qui ne fonctionne qu’entre les appareils Apple, Nearby Share permet le transfert de fichiers entre iOS et Android quand deux personnes sont à proximité et possèdent un compte sur WhatsApp. Cette compatibilité facilite le partage de fichiers entre différents types de téléphones, ce qui va permettre de répondre à un besoin pour de nombreux utilisateurs.



À ce jour, aucune information n’a été communiquée quant à la date de disponibilité de Nearby Share pour le grand public. Les utilisateurs iOS doivent dans un premier temps attendre la fin de la « phase bêta » avant de pouvoir avoir la mise à jour via l’App Store. WhatsApp souhaite d’abord s’assurer que la nouvelle fonctionnalité est stable et rapide avant de lancer le déploiement à des centaines de millions de personnes à travers le monde.



