WhatsApp pourrait bientôt ajouter des emojis animés

Il n’y a pas un mois qui passe sans que WhatsApp prépare une fonctionnalité sympathique visant à améliorer l’expérience utilisateur ou rendre l’utilisation de l’app plus agréable et simple. La dernière idée en date de l’application de Meta consiste à intégrer des emojis animés qui pourront s’envoyer directement dans une conversation entre deux utilisateurs ou en groupe ! Cette nouveauté a été aperçue dans une bêta et pourrait bien arriver un jour dans la version publique de l’app.

Des emojis animés qui remplaceraient ceux d’Apple

Une nouvelle version bêta de WhatsApp pour iPhone (accessible via TestFlight pour les utilisateurs invités par Meta) pourrait bientôt révolutionner la façon dont nous utilisons les emojis dans nos conversations. Cette mise à jour propose des emojis animés en remplacement des emojis traditionnels d’Apple sur iOS.



Telegram avait déjà tenté l’expérience l’année dernière en intégrant des emojis animés dans son application. Cependant, cette fonctionnalité a dû être retirée en urgence pour obtenir l’approbation de sa mise à jour dans l’App Store, Apple avait refusé les emojis animés !

Quelques emojis pour débuter, plus d’emojis animés par la suite

Dans cette version bêta de WhatsApp, seuls quelques emojis animés sont actuellement disponibles. Parmi eux, on trouve :

Le clin d’œil

Le visage qui fait la fête

Le visage qui pleure de rire

Le visage qui pleure à pleine larmes

Le visage avec des petites larmes

Le visage surpris

Le coeur

Le feu

WhatsApp a choisi d’animer les emojis les plus utilisés en premier, d'autres suivront par la suite.



Le fonctionnement est simple : lorsque les utilisateurs sélectionnent un emoji sur le clavier de l’iPhone, ils voient d’abord l’emoji standard iOS conçu par Apple. Cependant, après l’envoi dans une conversation WhatsApp, c’est la version animée créée par Meta qui apparaît. De plus, le destinataire peut animer l’emoji à volonté en appuyant simplement dessus.



Est-ce que les emojis animés apparaîtront un jour dans la version publique de WhatsApp ? Il reste incertain qu’Apple approuve cette mise à jour, surtout après avoir déjà rejeté certains emojis animés de Telegram sans fournir de motifs précis.



