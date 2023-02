WhatsApp va bientôt proposer d'éditer les messages envoyés sur iOS

Depuis le lancement d'iOS 16, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent modifier un iMessage déjà envoyé et réceptionné par le destinataire. Cette fonctionnalité très appréciée va enfin arriver sur la messagerie instantanée la plus populaire dans le monde : WhatsApp.

WhatsApp va adopter l'édition des messages

Selon un récent rapport de WABetaInfo, WhatsApp va bientôt proposer aux propriétaires d'iPhone la possibilité de modifier un message qui a été envoyé dans une conversation classique ou en groupe. Cette nouveauté a été pour la première fois aperçue dans la bêta WhatsApp sur Android, les testeurs sur l'OS de Google ont la chance de pouvoir modifier les messages depuis plusieurs mois.



Toutefois, qu'on se rassure... WhatsApp n'a pas donné d'avantages exclusivement aux utilisateurs Android puisque l'édition des messages n'est pas encore disponible sur la version officielle.

Comment ça va fonctionner ?

Le principe sera simple et familier avec ce qu'on connaît déjà. L'utilisateur qui voudra modifier un message qu'il a expédié dans une conversation aura juste à faire un appui long sur le message en question et accédera à une liste avec les choix classiques du type : répondre, copier, supprimer... Dans cette liste, la mention "Éditer" s'ajoutera prochainement, il suffira d'appuyer dessus pour pouvoir changer un ou plusieurs mots du message qui a été envoyé. Attention, la modification des messages sur WhatsApp ne durera que 15 minutes. Au-delà, le raccourci "éditer" disparaîtra.



L'option d'édition des messages est déjà bien maîtrisée et a fait l'objet de plusieurs vérifications ces derniers mois, en partie grâce au test dans la version bêta de WhatsApp sur Android. Cette deuxième phase d'essai qui débute sur iOS devrait accélérer le déploiement de la fonctionnalité sur les versions officielles de WhatsApp sur iOS et Android. On peut espérer l'arrivée de cette nouveauté au cours du premier ou deuxième trimestre de 2023.

Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger