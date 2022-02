Les réactions sur les messages WhatsApp arrivent bientôt !

Si vous êtes un utilisateur régulier d'iMessage, vous êtes peut-être habitué à ajouter une réaction aux messages qu'on vous envoie. Pour cela, il suffit de faire un appui long sur la bulle réceptionnée puis de sélectionner une expression du type "Haha", point d'interrogation, pouce en l'air, pouce en bas... WhatsApp va bientôt proposer le même type d'interaction.

Bientôt sur WhatsApp

D'après l'une des découvertes du site WABetaInfo, la messagerie instantanée de Facebook va prochainement proposer une fonctionnalité présente dans iMessage et Facebook Messenger depuis plusieurs années.

Cette future nouveauté va permettre aux utilisateurs d'ajouter un emoji à un message, une photo ou une vidéo qu'ils viennent de recevoir, cette nouvelle interaction sera immédiatement transmise au destinataire du message.



Pour le lancement, WhatsApp va offrir plusieurs emojis à envoyer, il y aura : le pouce levé, le cœur, l'emoji qui pleure de rire, l'emoji surpris, l'emoji qui pleure ou encore les mains qui prient.

Une fois l'emoji sélectionné, celui-ci se placera en bas à droite de la bulle, vous aurez juste à appuyer dessus pour pouvoir le modifier si vous changez d'avis.

L'équipe derrière WhatsApp a conscience que ce type d'interaction est très apprécié par les utilisateurs de Facebook Messenger et iMessages qui sont nombreux à l'utiliser. Cela permet d'apporter une réponse rapide quand on ne sait pas quoi répondre ou quand on est au travail et que notre temps est limité.



D'après les informations de WABetaInfo, WhatsApp prévoit de proposer cette nouveauté sur son application iOS et Android, elle devrait bientôt faire son apparition dans une version bêta avant d'être déployée pour tous les utilisateurs dans le monde.

