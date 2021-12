Telegram : vous aurez bientôt des réactions sur les messages

Face à son concurrent WhatsApp qui ne cesse d’inventer de nouvelles idées innovantes à ses utilisateurs, Telegram a aussi envie de bousculer les choses en proposant une meilleure expérience utilisateur. L'application de messagerie instantanée travaille en ce moment sur les réactions sur les messages que vous recevez. On peut facilement comparer cette future nouveauté aux réactions qu'on a sur iMessage, mais cette fois-ci, ce sera largement plus complet.

Une arrivée dans les prochains mois ?

Vous trouvez que les conversations écrites sur Telegram manquent de fun et sont trop sérieuses ? L'app d'origine russe a décidé de proposer un nouveau type d'interaction pour les messages que vous recevez. Ce n'est rien de révolutionnaire, mais vous allez bientôt pouvoir ajouter un emoji à un message que vous recevez, cela permettra de rapidement donner votre avis à la personne avec qui vous discutez.



Sur la phase de test, on retrouve pour l'instant 11 emojis qui devraient bientôt être inclus dans la version officielle, il y a le pouce levé, le pouce baissé, le cœur, le feu, l'emoji qui vomit...

Les choix seront nombreux et la bonne nouvelle, c'est que cela fonctionnera aussi bien sur les conversations duo que les conversations en groupe.

Pour le moment, Telegram mentionne cette future nouveauté que sur iOS, il est possible que la période de bêta se divise en deux parties, celle-ci commence certainement sur iOS puis sur Android dans les semaines qui suivront. Il n'y a rien d'officiel dans ce sens à l'heure actuelle.



Telegram informe également que les réactions pourront être désactivées sur les channels et les groupes, on imagine que cette fonctionnalité a été ajoutée pour que les conversations restent professionnelles si c'est dans le cadre du travail.

Ça évitera qu'un collègue mette un emoji qui vomit sur le message du patron envoyé dans une conversation de groupe...

