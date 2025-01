Les audiences des plateformes de streaming en France bientôt révélées

Il est grand temps pour les plateformes de streaming en France de rendre publiques les chiffres officiels de leurs audiences. Médiamétrie annonce qu'à partir du mois de juillet, nous aurons tous accès aux informations concernant le nombre d'abonnés à chaque plateforme, ainsi qu'à chaque type d'abonnement. Ces données sont particulièrement importantes à une époque où la publicité occupe une place croissante sur ce marché.

Des chiffres attendus de longue date

À partir de juillet 2025, Médiamétrie, l’organisme français de mesure d’audience, commencera à publier des données sur les audiences des principales plateformes de streaming en France, telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+. Une information restée secrète ces dernières années. Le PDG de Médiamétrie, Yannick Carriou, a souligné l’importance de cette initiative en déclarant que le marché bénéficierait de “mesures transparentes", facilitant le travail des annonceurs avec la publicité, mais également des utilisateurs curieux.

Cette démarche vise à fournir des données fiables aux annonceurs, essentiels pour le développement des offres d’abonnement avec publicité proposées par ces plateformes. L'abonnement avec publicité gagne justement en popularité ces derniers mois. C'est aussi un moyen efficace d'offrir une visibilité au grand public sur la popularité des plateformes de streaming auxquelles il souscrit depuis tant d'années.

Outre les géants du streaming, Médiamétrie envisage par ailleurs d’intégrer des plateformes comme Max de Warner Bros et même TikTok dans ses mesures d’audience. Cependant, Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a choisi de ne pas participer à ce projet. Cette initiative marque une étape significative dans l’industrie du streaming en France, offrant une transparence accrue et des données précieuses pour les annonceurs et les acteurs du marché.



Médiamétrie, après deux ans de travail sur ce projet, effectue des tests confidentiels depuis décembre sur sa nouvelle méthode de mesure. Aucune information n'a fuité. Médiamétrie est financée par les abonnements à ses services. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 98,3 millions d'euros, et 104,1 millions pour le groupe, y compris ses filiales.



