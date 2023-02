TikTok va bientôt avoir 3 data centers en Europe pour garantir la sécurité des données

TikTok est une formidable application de divertissement et l'une des plus populaires dans le monde actuellement. Malheureusement, TikTok a un "défaut", l'app appartient à ByteDance, une entreprise basée en Chine, un pays qui a la réputation d'avoir un gouvernement spécialiste de la surveillance de masse. Cette situation incite la société mère de TikTok à prendre des mesures radicales concernant nos données personnelles.

TikTok va investir dans des data centers en Europe

Avec plus de 150 millions d'utilisateurs actifs par mois en Europe, TikTok a de grandes responsabilités avec nos données personnelles. Face à tant de méfiance envers son pays d'origine, l'application de divertissement a décidé de prendre des mesures strictes visant à rassurer la Commission européenne et son RGPD qui a pour objectif de protéger nos données personnelles lors de notre activité en ligne.



Dans un communiqué de presse, TikTok annonce son intention d'investir dans trois data centers qui seront localisés dans des pays européens afin que les données ne sortent jamais de l'Europe comme le demande ouvertement le RGPD. Le communiqué mentionne également la volonté de l'entreprise de réduire le plus possible l'accès aux données par ses salariés. Bien sûr, ByteDance a confiance en ses effectifs, mais le risque zéro sur le vol de données n'existe pas.

Voici ce que déclare le communiqué de TikTok :

En matière de gouvernance des données, nous comptons continuer de déployer la stratégie européenne que nous avions dévoilée l’an dernier, qui implique notamment de restreindre plus encore l’accès de nos employés aux données des utilisateurs européens, mais aussi de minimiser les flux de données hors d’Europe et de stocker les données de nos utilisateurs européens dans des data centers européens. S’agissant de l’hébergement des données à l’échelle locale, nous comptons accroître nos capacités de stockage en Europe. Nous en sommes à un stade avancé de la finalisation d’un projet de second centre de données en Irlande, en partenariat avec un fournisseur de services. Nous sommes également en pourparlers pour établir un troisième centre de données européen, qui viendra en soutien des activités basées en Irlande. La migration des données de nos utilisateurs européens TikTok commencera cette année et se poursuivra jusqu’en 2024.

Des engagements forts qui permettront de rassurer les personnes qui craignent que TikTok soit sous le contrôle du gouvernement chinois afin de récupérer un maximum de données personnelles. À noter quand même que des données stockées dans des data centers en Europe ne peuvent pas être concernés par la législation de la Chine.



