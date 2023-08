TikTok va bientôt proposer en Europe de désactiver l'algorithme dans "Pour toi"

Le problème de TikTok, c'est que l'application est très addictive, elle est capable de connaître précisément ce que vous aimez et ce que vous avez envie de regarder selon l'instant grâce à un algorithme très puissant. Une nouvelle loi européenne impose désormais aux apps comme TikTok de donner la possibilité aux utilisateurs de désactiver l'algorithme, une délivrance pour certains utilisateurs qui peuvent passer plusieurs heures par jour à scroller pour voir encore et encore les contenus qu'ils apprécient.

TikTok obligé de changer sa politique

Dans le contexte de l'évolution de la réglementation numérique de l'Union européenne, TikTok a annoncé une nouvelle version qui donnera aux usagers européens la possibilité de désactiver son algorithme de recommandation de contenu. Cette initiative est en réponse à la récente Directive sur les services numériques (DSA) de l'UE, qui oblige les plateformes en ligne à offrir aux utilisateurs la possibilité de visualiser des suggestions de contenu qui ne sont pas basées sur le suivi et le profilage de leurs activités. Cette mesure est conçue pour permettre aux utilisateurs de contrôler davantage leur expérience numérique et de protéger leur vie privée.



TikTok a annoncé une série de mesures pour se conformer à cette nouvelle réglementation. L'une d'elles est la possibilité de désactiver l'algorithme de recommandation pour le fil d'actualité "Pour toi", qui est actuellement basé sur les préférences et les activités de chaque utilisateur.

Les utilisateurs pourront choisir de regarder des vidéos populaires dans leur "région" et "langue préférée". Les recherches effectuées sur la plateforme seront également dépersonnalisées, les résultats étant basés sur le "contenu populaire de leur région et dans leur langue préférée".



TikTok a aussi annoncé l'ouverture de sa première bibliothèque de transparence des publicités, ainsi que l'expansion régionale de son API de recherche, deux mesures qui contribueront à la conformité de l'entreprise avec la DSA à partir du 28 août. En plus de ces changements, TikTok prévoit d'autres modifications pour se conformer à la DSA, comme des restrictions sur les publicités ciblées destinées aux utilisateurs âgés de 13 à 17 ans.

Dans le même esprit, TikTok s'engage à fournir un plus grand degré de transparence concernant les décisions de modération de contenu en Europe, une étape importante pour renforcer la confiance des utilisateurs dans la plateforme. Toutes ces modifications annoncées par TikTok seront mises en place dans l'Union européenne et l'Espace économique européen (EEE), et certaines pourraient également être appliquées au Royaume-Uni.



