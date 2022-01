Instagram : le défilement des stories bientôt en vertical comme sur TikTok ?

Depuis qu'Instagram a déployé les stories, le défilement de celles-ci s’est toujours réalisé à l'horizontale, un scrolling différent de ce qu'on retrouve chez les apps concurrentes. Si aujourd'hui les utilisateurs sont habitués et ne trouvent pas cela gênant, le réseau social de Facebook voudrait malgré tout apporter du changement !

Une modification imminente ?

Il y a presque 1 an, Instagram annonçait son intention de proposer une nouvelle expérience pour le défilement des stories, une période de test en interne avait même commencé. Le réseau social n'avait pas caché son envie de s'inspirer de l'application TikTok qui offre un scrolling vertical pour passer à la vidéo suivante.

Depuis cette grande annonce, nous n'avions plus de nouvelle, beaucoup pensaient qu'Instagram avait abandonné cette merveilleuse idée, mais rassurez-vous... Ce n'est pas du tout le cas.



Si ce projet a peut-être été mis de côté pendant un certain temps, il réapparaît et commence même à se déployer comme ont pu le constater certains utilisateurs qui résident en Turquie.

Matt Navarra, un consultant en médias sociaux a expliqué que de nombreux utilisateurs turcs ont été obligés de changer leurs bonnes vieilles habitudes quand ils souhaitent regarder les dernières stories des personnes qu'ils suivent.

Désormais, au lieu d'appuyer à droite ou à gauche de leur écran, ils doivent maintenant glisser le doigt vers le haut pour passer à la storie suivante, l'expérience est identique à celle de l'application de vidéos courtes TikTok.



D'autres utilisateurs au Brésil ont également été confrontés à ce changement majeur, visiblement le nombre de personnes qui ont cette modification est moins important qu'en Turquie, mais cela montre qu'Instagram observe de près les retours de ses fidèles et essaie d'avoir des avis venant de différents pays.

🚨 Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey



h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022

