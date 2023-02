Instagram devrait bientôt permettre l'achat de la certification comme sur Twitter

Depuis toujours, la certification sur les réseaux sociaux est attribuée gratuitement aux entreprises, associations, personnalités, membres de gouvernement... Depuis l'arrivée d'Elon Musk, cette vision a complètement été bouleversée. En effet, n'importe qui aujourd'hui peut obtenir une certification en échange d'un simple abonnement. Cette nouvelle approche aurait attiré l'attention du groupe Meta pour Instagram et Facebook !

Et si Elon Musk avait donné des idées à Meta ?

Selon le développeur Alessandro Paluzzi, Instagram nous prépare une grosse surprise pour 2023, le réseau social aurait pour ambition de vendre la fameuse certification actuellement attribuée aux comptes notoires. Cette découverte a été faite dans le code source de l'application Instagram, voici les lignes de code qu'a aperçu Alessandro Paluzzi :



IG_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV

FB_NME_PAID_BLUE_BADGE_IDV



On peut apercevoir plusieurs informations intéressantes, ces lignes de code sous-entendent que cette nouveauté concernerait Instagram ainsi que Facebook. Elles énoncent également le badge bleu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dernier point, c'est la mention "paid" qui indique que l'utilisateur pourrait être incité à payer un abonnement à renouvellement mensuel en échange d'une certification et probablement de quelques avantages supplémentaires.

Bien sûr, Instagram sera plus vigilant que l'a été Elon Musk lors du lancement de Twitter Blue avec la certification. L'application de Meta devrait différencier les certifications pour les personnalités, entreprises et membres de gouvernement, afin d'éviter qu'Instagram se retrouve dans la même situation que Twitter où des faux comptes se faisaient passer pour des comptes connus avec le badge de certification Twitter Blue.

Une idée pour rapporter plus d'argent

Twitter aurait-il lancé un mouvement ? Depuis qu'Apple a lancé la fonctionnalité App Tracking Transparency, les applications ne peuvent plus vous suivre et donc vous afficher des publicités ciblées. Le problème, c'est que ce type de publicités étaient celles qui rapportaient le plus d'argent aux réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou encore Twitter. Le fait de mettre en avant des abonnements payants qui offrent des privilèges sur les applications permet de générer des revenus supplémentaires et de mieux combler la perte financière depuis la mise en place de l'anti-suivi publicitaire sur iOS et iPadOS !



Pour le moment, il est impossible de savoir quand Facebook et Instagram proposeront la certification payante. Il sera intéressant de savoir quels seront les avantages en plus de la certification et également le prix que coûtera l'abonnement. On espère tout de même que les deux applications présenteront un prix raisonnable et pourquoi pas une offre groupée permettant d'acquérir le badge bleu à la fois sur Facebook et Instagram.



