Instagram aurait bientôt son application iPad

Selon un rapport de The Information, Instagram, propriété de Meta, travaille (enfin) sur une application pour iPad. D'après les dires d'un employé du réseau social, la version tablette serait en cours de développement, un nouvelle qui s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise pour tirer parti de la situation actuelle de TikTok.

Instagram sur iPad : l'arlésienne

Malgré la demande des utilisateurs depuis le lancement d'Instagram en 2010, soit la même année que la sortie du premier iPad, le réseau social est resté exclusif à l'iPhone. En 2022, le patron d'Instagram, Adam Mosseri, a invoqué une demande insuffisante pour prioriser une application iPad. En 2020, il avait attribué l'absence d'une application iPad à un manque de personnel et à des priorités concurrentes. Actuellement, les utilisateurs d'iPad doit se contenter de la version iPhone d'Instagram, qui n'est pas optimisée pour leur grand écran.

Un concept d'Instagram sur iPad signé Apple Intro sur X.

Peu de détails sont connus sur l'application iPad et sa date de sortie reste incertaine. Ce projet fait partie d'un plan plus large d'Instagram pour profiter d'une éventuelle interdiction de TikTok, incluant des efforts pour attirer les créateurs de TikTok.



Dans un contexte similaire, Instagram a récemment invité des créateurs à New York pour tester Edits, une nouvelle application vidéo conçue pour remplacer CapCut de ByteDance, retirée des App Stores en janvier. Edits propose des outils d'édition vidéo pour les créateurs de contenu vidéo court sur mobile.



Et pour faire toujours plus d'ombre à TikTok, Instagram a récemment prolongé la durée des Reels de 90 secondes à trois minutes et a apporté des ajustements à son interface pour imiter le design du réseau chinois.

