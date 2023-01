Et si Instagram lançait enfin une application iPad pour 2023 ? (Concept)

Officiellement, Instagram est accessible depuis l'iPhone et en version web depuis un navigateur internet. Du côté de la version web, beaucoup de choses ont évolué ces derniers temps, il est possible de voir les publications, les stories, mais aussi de mettre en ligne de nouveaux contenus. Et si les équipes d'Instagram engageaient autant d'énergie dans la création d'une application iPadOS ? Le spécialiste des concepts Parker Ortolani a imaginé à quoi ça pourrait ressembler.

Instagram sur iPad ?

Instagram existe sur l'App Store d'iOS depuis le 6 octobre 2010, l'application a rapidement rencontré du succès grâce à son interface claire, pratique et complète pour découvrir les posts de ses amis ou encore les stories qu'ils ont récemment publiés. Ce succès retentissant n'a pas incité les équipes d'Instagram à lancer une application sur iPad, malgré une demande spectaculaire de la part des utilisateurs réguliers d'iPad !



Au lieu de lancer une version d'Instagram sur l'App Store d'iPadOS, le réseau social a préféré s'investir dans une version web, mais qui n'apporte pas une expérience utilisateur optimale aux fidèles d'Instagram qui utilisent un iPad.

Plusieurs indiscrétions ont précédemment mentionné qu'Instagram n'ignore pas l'iPad et que le développement d'une application qui serait publiée sur l'App Store n'est pas exclu. Bien sûr, aucune date n'a été communiquée et on ne sait même pas si un projet est en cours.

Parker Ortolani (un spécialiste des concepts) fait partie des personnes qui n'en peuvent plus d'attendre qu'Instagram se réveille et propose enfin une version de son application sur iPad. Ortolani a publié plusieurs images d'une app Instagram iPadOS imaginaire, il a inventé la disposition des stories, des posts ainsi que de l'espace like, commentaires, enregistrements et partage.



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessus, on retrouve une disposition moderne des différents modules dans l'application, Instagram sur iPad pourrait révolutionner l'image qu'on se fait du réseau social en présentant une formule complètement distincte de ce qu'on a sur l'iPhone.

Sur un affichage plus classique, on pourrait aussi identifier une interface plus simple et qui se rapproche plus de la version web. Sur la deuxième image, on aperçoit au centre de l'écran les publications et sur la droite un accès rapide au profil, aux stories ainsi qu'aux suggestions proposées par l'algorithme d'Instagram.

Vers une application en 2023 ?

Pour le moment, personne ne sait si l'année 2023 sera celle où Instagram lancera une version officielle de son application sur iPadOS. Le réseau social a conscience qu'il y a une véritable demande et une gigantesque absence sur ce produit Apple pourtant très populaire auprès des consommateurs dans le monde entier.

Il y a plus de 3 ans, Instagram a changé son API qui permettait aux développeurs de créer des applications alternatives d'Instagram sur iPad. Cette tendance était devenue de plus en plus courante et des applications comme Retro qui proposait une version non officielle d'Instagram atteignaient rapidement le classement des applications les plus téléchargées sur l'App Store.



Aujourd'hui, quand on est propriétaire d'un iPad et qu'on souhaite aller sur Instagram, deux solutions s'offrent à nous : lâcher temporairement son iPad et prendre son iPhone ou ouvrir Safari et aller sur la version web d'Instagram.

L'avenir est entre les mains des dirigeants de groupe Meta, ils peuvent à tout moment fournir une vraie application sur iPadOS et on espère sincèrement que 2023 sera l'année où Instagram débarquera sur iPad.

