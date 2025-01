L'iPad présenté il y a 15 ans par Steve Jobs

Le 27 janvier 2025 marque le 15ᵉ anniversaire de l'iPad. En effet, le 27 janvier 2010, le légendaire Steve Jobs nous dévoilait la toute première tablette d'Apple, lors d'une présentation mémorable. Un appareil emblématique qui connaît aujourd'hui un succès retentissant.

L'iPad fête ses 15 ans

Le 27 janvier 2010, Steve Jobs, alors PDG d’Apple, dévoilait l’iPad, une tablette révolutionnaire destinée à combler l’écart entre les smartphones et les ordinateurs portables. Doté d’un écran multitouch rétroéclairé LED de 9,7 pouces, du premier processeur conçu par Apple et d’une capacité de stockage allant jusqu’à 64 Go, l’iPad offrait une nouvelle manière de naviguer sur le web, de lire des eBooks, de regarder des vidéos et d’interagir avec l’écosystème croissant d’applications d’Apple. Son prix de départ était de 499 $.

L’iPad utilisait une version d’iOS adaptée à son grand écran, offrant une expérience immersive sur des applications familières telles que Safari, Mail et Photos. Il introduisait également l’application iBooks et l’iBookstore, visant à concurrencer le Kindle d’Amazon sur le marché de la lecture numérique. Son design se caractérisait par de larges bordures noires, un bouton d’accueil physique et un dos en aluminium convexe. Avec un poids de 680 grammes, il offrait une autonomie de 10 heures.

À sa sortie, l’iPad a reçu un accueil mitigé. Si beaucoup louaient son expérience de consommation de médias et sa légèreté, d’autres remettaient en question sa nécessité et son potentiel à remplacer les ordinateurs portables. Néanmoins, l’iPad s’est vendu à plus de 300 000 exemplaires dès le premier jour, marquant le début d’une nouvelle ère pour les appareils mobiles.

Aujourd’hui, 15 ans après son lancement, l’iPad a évolué en une gamme diversifiée, incluant les modèles iPad Pro, iPad Air et iPad mini, chacun répondant à des besoins spécifiques des utilisateurs. Il possède également son propre OS avec iPadOS. Il a transformé des secteurs tels que l’éducation, la santé et la création artistique, consolidant sa place en tant qu’outil polyvalent dans le monde numérique moderne.

L’annonce de l’iPad reste un moment emblématique dans l’histoire de la technologie, illustrant la vision d’Apple consistant à créer des appareils innovants qui redéfinissent la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Depuis plusieurs années, l'iPad s'est imposé comme la tablette incontournable du marché, laissant les concurrents Android incapables de rivaliser à son niveau.