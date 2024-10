Le menu batterie de l'iPhone 15 serait prévu sur les nouveaux iPad

À priori, tous les nouveaux iPad possèderont un menu batterie plus complet dans les réglages. On devrait enfin avoir accès au nombre de cycles de charge et surtout à la capacité de batterie pour savoir exactement le moment où elle est fatiguée.

L'iPad va copier l'iPhone

Dans la première bêta d'iPadOS 17.5, on retrouve plusieurs références sur un nouveau menu batterie dans les réglages. Un menu vraisemblablement identique à celui disponible sur iPhone 15 sous le nom État de santé de la batterie et recharge. Dans cette section, on retrouve le nombre de cycles, mais également le % de capacité de vie de la batterie. Des informations inexistantes sur iPad depuis sa création il y a 14 ans jour pour jour.

Malheureusement, cette nouveauté serait réservée aux nouveaux iPad, à commencer par ceux prévus au mois de mai. L'iPad Pro M3 et l'iPad Air 6 seraient les premiers à en profiter. Comme sur iPhone, les anciens modèles ne seraient pas concernés. Précisons tout de même qu'il s'agit encore d'une rumeur et non d'une information officielle, bien qu'elle soit présente dans le code source de la prochaine version d'iPadOS.



Une nouvelle bêta très bavarde puisqu'elle nous en apprenait plus hier matin sur un nouveau geste du futur Apple Pencil 3. Ces dernières années, Apple s'efforce de transformer l'iPad en iPhone géant. Un menu batterie plus complet serait totalement en adéquation avec la philosophie de la marque pour cet appareil. Réponse dans un mois.



