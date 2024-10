Le lancement de l'iPad Pro et de l'iPad Air 2024 repoussé en mai

Toutes les indiscrétions mentionnaient un lancement de l'iPad Pro et de l'iPad Air 2024 au cours de la fin mars, au plus tard début avril. Malheureusement, selon un nouveau rapport mis en ligne ce soir par Bloomberg, les deux nouvelles tablettes d'Apple auraient un peu de retard, ce qui aurait incité Apple à décaler la date de lancement. Une mauvaise nouvelle, surtout quand on sait qu'énormément de personnes attendent impatiemment l'annonce et le lancement de la commercialisation.

Du retard, mais ça arrive !

Apple se prépare à introduire ses nouveaux modèles d'iPad Pro et d'iPad Air. Initialement prévus pour une sortie en mars, puis repoussés à avril, ces lancements très attendus ont été une nouvelle fois reportés. Selon le journaliste Mark Gurman, le lancement de ces nouveaux iPad aura désormais lieu au début du mois de mai.



Ce retard n'est pas sans raison, Apple et ses fournisseurs ont été confrontés à divers obstacles qui ont nécessité plus de temps que prévu, notamment pour la finalisation du logiciel des appareils ainsi que pour surmonter les défis posés par les techniques de fabrication avancées requises pour les écrans OLED des iPad Pro. Ces défis techniques ont exigé une attention et un soin particuliers pour garantir que les produits finaux répondent aux standards élevés d'excellence d'Apple.

Quant aux améliorations attendues, les consommateurs peuvent s'attendre à des avancées majeures. Les modèles iPad Pro 2024 promettent d'offrir une expérience visuelle exceptionnelle avec des écrans OLED et seront alimentés par les puces M3, marquant une étape importante dans l'évolution de la puissance de traitement et de l'efficacité énergétique. D'autre part, l'iPad Air 6 sera disponible en deux tailles, offrant aux utilisateurs le choix entre une version standard de 10,9 pouces et une version plus grande de 12,9 pouces.



La production des nouveaux iPads est actuellement en phase d'accélération, les préparatifs entrent dans leur phase finale avant le lancement. Les fournisseurs d'Apple travaillent d'arrache-pied pour répondre à la demande anticipée et garantir que les retards précédents ne seront plus qu'un lointain souvenir au moment du lancement.