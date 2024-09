Mark Gurman révèle la date du lancement des nouveaux iPad 2024

Après le lancement de l'Apple Vision Pro aux États-Unis puis des MacBook Air M3, Apple devrait prochainement passer au niveau supérieur avec deux de ses gammes d'iPad. En effet, beaucoup de clients à travers le monde attendent impatiemment le renouvellement de l'iPad Pro et de l'iPad Air. Si on sait que c'est prévu pour cette année, on ne savait pas (jusqu'ici) quand les nouveaux iPad allaient être mis en vente. Mark Gurman de Bloomberg nous donne plus d'informations sur le sujet !

Une sortie imminente

Selon Gurman, connu pour ses informations souvent précises sur les produits Apple, la firme de Cupertino se prépare à lancer de nouveaux modèles d'iPad Pro M3 et d'iPad Air 6 "vers la fin du mois de mars ou en avril". Cette annonce qui n'est pas officialisée devrait satisfaire les clients Apple qui attendent depuis plusieurs mois la mise à jour des nouveaux iPad pour renouveler leur iPad.



Au programme de cet "upgrade", Apple prévoit d'introduire deux nouveaux modèles d'iPad Pro équipés de la puce M3, ce qui promet d'offrir une puissance et une efficacité énergétique sans précédent. Ces nouveaux iPad arboreraient des écrans OLED (pour une meilleure qualité d'image), un boîtier plus mince, une caméra frontale orientée paysage pour une expérience utilisateur améliorée en vidéoconférence, une bosse de caméra arrière redessinée, divers ajustements de conception et potentiellement, la charge sans fil MagSafe. Toutefois, cette dernière information est à prendre à la légère.

Parallèlement, Apple envisage de dévoiler deux nouveaux iPad Air 6, intégrant la puce M2. Ces derniers incluraient une caméra frontale orientée paysage et un nouveau modèle de 12,9 pouces, ce qui permettra aux clients qui ont un budget serré de profiter d'un plus grand écran sans passer obligatoirement sur un modèle pro qui dépasse les 1000 euros.



Pour accompagner ces nouveaux iPad, Apple introduirait également de nouveaux accessoires, notamment un Magic Keyboard revisité pour l'iPad Pro. Ce dernier se distinguerait par un trackpad plus grand, un boîtier partiellement en aluminium et d'autres ajustements de conception, offrant ainsi une expérience de frappe et de navigation améliorée. Un nouvel Apple Pencil serait aussi présenté, promettant d'apporter des innovations et une précision accrues pour les créatifs et les professionnels.



Selon les informations relayées par Gurman, ces nouveaux iPad et accessoires seront probablement annoncés via un communiqué de presse sur la newsroom d'Apple. En ce qui concerne les prix, le journaliste ne mentionne pas de hausses de prix, ce qui sous-entend qu'Apple pourrait rester sur les mêmes tarifs que la génération actuelle.



