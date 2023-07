Une enquête révèle qu'un iPad a causé le crash d'un hélicoptère dans l'Idaho en 2022

Que ce soit dans les avions de ligne, les hélicoptères, les avions-cargo, les avions de tourisme... L'iPad est très utilisé dans les cockpits, il permet de rendre plus simples les tâches de gestion de vol et communique des informations précises en plus des outils à bords. Une enquête vient de révéler qu'un iPad a provoqué pour la première fois un crash d'hélicoptère l'année dernière aux États-Unis !

Un iPad qui se retrouve au cœur d'une enquête

Dans le domaine de l'aviation, chaque accident est un rappel tragique de l'importance de la sécurité et de la vigilance constantes à bord. L'année dernière, un incident impliquant un hélicoptère Boeing CH-47D s'est produit pendant qu'il était en plein processus de remplissage d'un seau dans la rivière de Salmon dans l'Idaho. Alors que tout se passait bien, un événement imprévu s'est produit. De manière inexplicable, l'hélicoptère a commencé à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les pilotes ont eu seulement 13 secondes pour réagir avant que l'hélicoptère ne s'écrase dans la rivière. Les pompiers ont réussi à secourir le pilote et le copilote, mais malheureusement, ils ont succombé à leurs blessures peu de temps après.



L'enquête réalisée par le National Transportation Safety Board (NTSB) a découvert des éléments troublants suggérant qu'un iPad pourrait être à l'origine de cet accident tragique.

Des traces de griffes et une déformation étaient visibles à l'arrière de l'étui de l'appareil, ce qui a laissé sous-entendre que l'iPad avait été laissé à l'abandon et s'était retrouvé coincé contre le levier de réglage de la pédale gauche du copilote.

L'analyse des circonstances a permis de comprendre que l'iPad avait perturbé le bon fonctionnement des pédales de l'hélicoptère, l'empêchant de se recentrer. Cette défaillance a entraîné une rotation imprévue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mettant ainsi en péril la sécurité de l'appareil. L'iPad en question était utilisé comme un outil électronique de vol (EFB), fréquemment employé par les pilotes et les membres d'équipage pour la gestion et la planification des vols. Les EFBs sont une alternative aux documents papier traditionnels, simplifiant les opérations aériennes et augmentant l'efficacité des tâches de gestion.

Cet accident tragique met en lumière la nécessité de sécuriser correctement les appareils en vrac à l'intérieur des cockpits. Le rapport du NTSB souligne l'importance que les pilotes et les équipages doivent prendre des mesures adéquates pour protéger les appareils qui peuvent se déplacer dans les cockpits. Des dispositifs de fixation appropriés et des protocoles de sécurité rigoureux sont indispensables pour éviter de tels incidents.



Les autorités compétentes pourraient à l'avenir réfléchir à des solutions techniques supplémentaires pour prévenir ce genre d'incidents. Par exemple, des mécanismes de détection et d'alarme pourraient être mis en place pour signaler toute obstruction potentiellement dangereuse des commandes de vol.



