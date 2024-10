Un premier benchmark pour l'iPad Mini 7 révèle 8 Go de RAM

En début de semaine, Apple a introduit le nouvel iPad Mini de septième génération avec notamment des capacités IA via Apple Intelligence. Aujourd'hui, l'iPad Mini 2024 a été repéré dans la base de données Geekbench, offrant un aperçu de la configuration de son processeur.

Prêt pour Apple Intelligence

Le listing Geekbench révèle que l'iPad Mini 7, identifié comme iPad16,2 dans le code (comme nous l'avions prédit) avec une carte mère J411AP, fonctionne avec la puce A17 Pro introduite l'an dernier sur l'iPhone 15 Pro. Selon Geekbench, cette variante est disponible en version Wi-Fi et cellulaire. Le SoC A17 Pro a obtenu des scores de 2817 en single-core et de 6982 en multi-core, soit peu ou prou identique à ceux de l'iPhone 15 Pro.



Mais quand on compare l'iPad Mini 7 avec l'iPad Mini 6, le gain est de plus de 30 % en CPU, et idem en GPU avec un score supérieur à 25 000 points, contre environ 19 500 pour l'ancienne génération. De quoi jouer aux jeux AAA sans problème !

Le system on chip (SoC) est doté d'une architecture CPU à six cœurs, avec une vitesse d'horloge maximale de 3,78 GHz, divisée en deux groupes de deux cœurs et quatre cœurs. En outre, le benchmark confirme que l'iPad Mini est équipé de 8 Go de mémoire vive. C'est la quantité de RAM minimum pour avoir accès à Apple Intelligence.



Pour rappel, lorsqu'Apple a présenté le SoC A17 Pro pour la première fois avec la série iPhone 15 Pro, il comportait un CPU et un GPU à six cœurs. Cependant, l'iPad Mini 7 est livré avec un GPU à cinq cœurs, ce qui indique une version légèrement dégradée de la puce. Cette réduction de puissance avait été notée hier; il s'agit d'une technique de bridage appelée "binning" qui permet d'utiliser des processeurs ayant des défauts et / ou de réutiliser des composants afin de réduire les coûts. Apple devrait publier les fonctionnalités d'Apple Intelligence en même temps que la mise à jour iOS 18.1 dans les prochains jours. On table sur le 28 octobre. Mais encore une fois, la France ne sera pas servie, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour accéder à l'IA d'Apple.



L'iPad mini 7 démarre à 609 € chez Apple ou sur sa boutique officielle Amazon.

